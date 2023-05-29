«Сказал, что я красивая, просил открыть дверь»: в Набережных Челнах дебошир ночью ломился в чужую квартиру к женщине

Женщина в страже за свою жизнь позвонила в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на воскресенье в третьем подъезде седьмого дома 28 комплекса Набережных Челнов было не спокойно. Живущая одна в квартире женщина тряслась в страхе. К ней в закрытую дверь ломился агрессивный сосед. По словам женщины, она проснулась от стука, кто-то дергал ручку двери, кричал матом и угрожал.

- Я спросила, кто это и что нужно. Он ответил, что сосед, и что я красивая, просил открыть дверь, явно был пьян. Я его не знаю, купила квартиру в декабре прошлого года и с соседями не общаюсь, живу тихо и спокойно: дом-работа-дом. На протяжении 10 минут он постоянно стучал, мои нервы не выдержали я сказала, что вызову полицию, после этого он озверел, - рассказывает в соцсетях женщина. - Уговаривал, чтобы я поговорила с ним. Бегал в свою квартиру и через розетку в стене орал, что он меня убьет, потом подбегал к моей двери и пытался взломать. Слышала, как он бухает по двери и металлический скрежет. Времени все это снимать на камеру, и записывать аудио у меня не было. Все что я хотела - это выжить, я не знала, сможет ли он пробраться внутрь, вдруг взломает дверь

Женщина живет одна, поэтому она все же позвонила в полицию. По ее словам, в страхе за свою жизнь начала звать на помощь через окно. Несмотря на то, что квартира находится на седьмом этаже, женщину услышали проходившие мимо дома парни. Они поднялись и остановили дебошира, забрав у него, предположительно нож и заточку, пояснила в соцсетях женщина. На вызов также приехал экипаж патрульно-постовой службы полиции, который окончательно утихомирил неспокойного соседа.

- Участники инцидента были опрошены по поводу произошедшего. В настоящее время проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Казань» в пресс-службе УВД Набережных Челнов.

Сама женщина до сих пор недоумевает, что никто из соседей слышащих ее крики не откликнулся и не пришел на помощь.

- Я понимаю что страшно, но ведь можно хотя бы тоже позвонить в полицию, - отметила она.

Напомним, ранее в Казани иностранец зарезал девушку на съемной квартире.

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