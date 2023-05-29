«Выходи за меня»: на «Казанском марафоне» 2023 было сделано сразу два предложения руки и сердца

Девушка же без особой растерянности сразу приняла его предложение, ответив «Да». Фото: скриншот

В прошедшие выходные, 27 и 28 мая, в столице Татарстана прошли забеги «Казанского марафона». В них приняли участие более 12 тысячи человек из 15 стран мира. Но некоторых из них ждала более высокая награда, нежели медали.

Поднявшись на пьедестал для награждения, один из бегунов позвал туда свою девушку и сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Судя по всему, мужчина готовился к этому торжественному моменту заранее.

- Елена, мы с тобой очень давно. Я хочу, чтобы мы эту дистанцию преодолели вместе. Выходи за меня замуж, - произнес участник марафона. Его избранница не растерялась и тут же ответила: «Да». Все присутствующие разделили радость момента новой зарождающейся семейной пары и подарили им аплодисменты.

Второе предложение руки и сердца было сделано в финишной зоне. Фото: скриншот

Следующее предложение руки и сердца было сделано прямо в финишной зоне. Как только девушка преодолела дистанцию, ведущий подошел к ней и начал отвлекать ее различными вопросами. В этот момент подошел ее молодой человек. Он опустился на одно колено и протянул девушке обручальное кольцо. Участница марафона была в восторге, что могло означать только одно, она согласна. Девушка сразу же надела кольцо на палец и обняла своего возлюбленного. Мужчине даже не пришлось ничего произносить, ведь за него все озвучил ведущий: «Это предложение руки и сердца».

Напомним, из-за проведения «Казанского марафона» центр города был перекрыт. Также стали известны победители и призеры «Казанского марафона-2023».

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