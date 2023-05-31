В Чебоксарах последний звонок прозвучал для 8 тысяч выпускников школ

Для почти 8 тысяч школьников Чебоксар 25 мая прозвучал последний звонок. Праздничные линейки прошли для 5684 девятиклассников и 2125 одиннадцатиклассников. Глава города Евгений Кадышев лично поздравил с этим событием выпускников городской гимназии № 1 и средней общеобразовательной школы № 30.

В своей поздравительной речи он выразил надежду, что начинания и достижения молодежи Чебоксар будут направлены на благо города. Подчеркнув, что со своей стороны руководство города, предприятия и образовательные учреждения делают всё для развития молодежи.

- У нас открыты все двери и созданы все условия для того, чтобы ребята смогли проявить себя и самореализоваться: чебоксарские вузы готовят первоклассных специалистов, а работодатели всегда рады помочь молодым кадрам, - отметил Евгений Кадышев.

Кроме того, ежегодно в университетах увеличивается количество бюджетных мест, отличившимся студентам выплачивают различные стипендии и гранты, а молодые специалисты в качестве поддержки получают единовременные выплаты и доплаты к заработку в течение первых лет работы.

- От молодых людей требуется только усердие, желание развиваться и стремление, - заключил Кадышев.

ВПЕРЕДИ ЭКЗАМЕНЫ

Вслед за последним звонком для школьников начинается череда решающих событий: выпускные экзамены и поступление в вузы. В этом году итоговую аттестацию пройдут 2152 выпускника 11-х классов и 5754 ученика 9-х классов, в том числе 161 обучающийся с особенными возможностями здоровья.

Первые экзамены у одиннадцатиклассников состоялись 26 мая и продлятся до 1 июля. Также с 6 по 19 сентября предусмотрен дополнительный этап. Выпускники 11-х классов будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовая или профильная часть) и предметы на выбор. Все испытания будут проходить в 11 пунктах проведения экзаменов: в гимназии № 5, а также в образовательных школах № 2, 24, 30, 43, 48, 49, 56, 57, 59 и 60.

Для выпускников 9-х классов ОГЭ проходит с 24 мая по 1 июля, а дополнительный период определен с 4 по 23 сентября. Экзамены пройдут на площадках гимназии № 4, лицея № 44, школ № 2, 11, 19, 22, 24, 30, 37, 43, 45, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 59, 60 и 64.

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К ИНФОРМАТИКЕ

Кстати, среди чебоксарских одиннадцатиклассников с каждым годом растет интерес к экзаменам по информатике. Только за текущий год количество желающих выросло на 11% и составило 788 человек.

Наиболее популярными предметами остаются профильная математика - ее будут сдавать 58% выпускников, обществознание - его выбрали 46,3% одиннадцатиклассников. Базовую математику сдадут 41,6% выпускников, следом идет набирающая обороты информатика - 36,6%.

Меньше всего желающих сдавать экзамены по языкам: французский язык - 0,09%, немецкий язык - 0,04% и испанский язык - 0,04%. К слову, два последних языка школьники в этом году выбирают впервые.

Кстати, среди выпускников 9-х классов информатика и ИКТ также набирает популярность. Этот предмет для сдачи выбрали 3425 человек, или 59% экзаменующихся.

НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В этом году при проведении ЕГЭ будут использовать новые технологии: экзаменационные материалы будут передавать по защищенной сети Интернет, а сканирование экзаменационных бланков пройдет в аудиториях пунктов. На эти цели Министерство образования Чувашии передало 326 высокоскоростных сканеров, 140 компьютеров и 106 принтеров.