В 2023 году в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия открывается специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

«Бухгалтерский учет - это финансовая грамотность, или умение читать цифры. Вы обязаны овладеть этим навыком, если хотите построить бизнес или заняться инвестициями»: Роберт Тору Кийосаки

В 2023 году в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия открывается специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Отличительной чертой программы подготовки по данной специальности является тесная взаимосвязь изучаемых экономических и юридических дисциплин, высокий уровень практической ориентированности, уникальная возможность получения стартового интеллектуального капитала для будущей профессии.

Преимущества поступления:

- прием абитуриентов осуществляется на основании среднего балла документа об образовании (аттестата), без вступительных испытаний;

- в Университете развиты материально-техническая и информационная базы, используются актуальные учебно-методические разработки;

- большая база практик в органах государственной власти и крупнейших организациях;

- обучение проводится профессорско-преподавательским составом, в числе которых представители органов государственной власти, экономисты и научные работники международного уровня, известные юристы, в том числе действующие судьи;

- предоставляется возможность продолжения обучения по ускоренным срокам на программах высшего образования;

- активное вовлечение студентов в научно-практическую деятельность.

В процессе обучения Вы научитесь:

- вести бухгалтерский учет активов организации;

- проводить расчеты с поставщиками и подрядчиками;

- начислять заработную плату персоналу;

- рассчитывать все виды налогов;

- производить начисления в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Казанский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» - идеальное место для того, чтобы получить знания, профессиональные навыки и увлекательно провести студенческую жизнь!

Ждем Вас в стенах Университета!

Приемная комиссия:

Адрес: 420088 РТ, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7а

Тел. +7 (843) 202-26-50, +7 (987) 290-63-13

e-mail: priem@kfrgup.ru

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