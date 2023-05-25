Татарстанцев приглашают на кастинг семейных пар для участия в российском реалити-шоу

Онлайн-кинотеатр KION от МТС запускает шоу «Клиника счастья. Реалити». В основу шоу, который станет частью медиафраншизы популярного сериала с Дарьей Мороз, легла главная идея остроумного и актуального драмеди - своим счастьем нужно заниматься. Участниками проекта станут реальные семейные пары, у которых есть запрос на лучшие перемены в жизни и в личных отношениях.

На кастинг приглашаются и семейные пары из Татарстана, которые прожили вместе пять лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь, поскольку чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в трех в плоскостях: физического, психологического и эмоционального здоровья.

«Клиника счастья. Реалити» – это шоу, которое смотрит на семейные отношения комплексно, рассматривая абсолютно все аспекты. Каждый эпизод шоу будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения, которые осознают свое желание изменить свою жизнь.

Разобраться в отношениях участникам поможет группа постоянных экспертов – медиков, психологов и сексологов. Совместно с ведущей они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию». Каждая пара получит набор рекомендаций, которые помогут им продолжить работу над отношения, а зрители – практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей персональной проблемы.

Наставниками героев станут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог, Наталья Романовская, и врачи-специалисты Клиники гормонального здоровья и холистической медицины под руководством эндокринолога, сексолога, заведующей кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академика РЭА, члена Американского общества эндокринологов, д.м.н., профессора Светланы Калинченко.