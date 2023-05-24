Казань попала в пятерку популярных направлений для летнего отдыха

Сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали спрос на отели по России на летние месяцы. В список популярных направлений для отдыха, помимо традиционных Москвы, Петербурга и морских курортов, вошли города Поволжья, Сибири и Северного Кавказа.

В пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха помимо Казани, Анапы и Москвы (по 4% от бронирований по России), традиционно входят Санкт-Петербург (10%) и Сочи (8%).

По многим направлениям для городского отдыха средние чеки забронированных на лето отелей пока ниже, чем были в разгар сезона в прошлом году. В столице Татарстана средний чек сохранился на уровне цен 2022 года и составил 5500 рублей. При этом отдых на морском побережье - даже при бронировании сейчас - уже вырос на 20%. В Сочи проживание обойдется в 7 000 рублей в сутки, в Адлере средний чек составляет почти 9 000 рублей.

При этом, помимо пляжного отдыха, среди россиян также пользуется спросом значительно более бюджетный отдых в Поволжье. В ТОПе по количеству бронирований оказались Самара и Волгоград, где за проживание в среднем платят 3 300 рублей в сутки.

Среди востребованных городов для летнего отдыха также впервые оказались Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкала, Светлогорск. Несмотря на то, что Дагестан и Кавказ в целом, Алтай и Балтийское побережье уже стали новыми центрами притяжения массового туризма, в первых трех городах из списка можно найти относительно бюджетные объекты размещения – средний чек за ночь колеблется от 4 000 до 5 000 рублей. В Светлогорске (Калининградская область) за размещение в среднем платят по 8 000 рублей в сутки.