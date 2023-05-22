В 2024 году на KazanForum впервые пройдет кибербитва Standoff

Это будут международные соревнования по кибербезопаасности. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани в 2024 году впервые пройдет кибербитва по информационной безопасности Standoff. Гостей и жителей города ждет противостояние между «хакерами» и защитниками. Мероприятие состоится в рамках международного экономического форума KazanForum-2024. Как пройдет кибербитва, рассказал гендиректор Innostage Айдар Гузаиров во время фестиваля Positive Hack Days в Москве.

На площадке казанского форума построят физический макет цифрового государства, проведут отбор команд защитников, которые будут состоять из представителей стран-участниц Организации исламского сотрудничества, а также обеспечат их менторинг кна этапах подготовки и самой кибербитвы.

- В этом году уже в 11 раз проходит кибербитва Standoff в Москве. Так как все это проходит в те же даты, что и Kazanforum 2023, было принято решение провести прямую трансляцию из Москвы. А через год мероприятие пройдет еще и в Казани, - рассказал Айдар Гузаиров.

Standoff - это кибербитва специалистов по кибербезопасности и «хакеров» за контроль над инфраструктурой ИТ-систем условных компаний из разных отраслей, работающих в виртуальном государстве.

- Допустим, в Москве в рамках фестиваля Positive Hack Days на Standoff были созданы цифровые двойники практически всех отраслей экономики - от энергетики до банков. Они имеют доступ в интернет. И на этом рынке вводятся два типа команд. Один тип команд это этичные хакеры, так называемые красные команды. Им противостоят синяя команда - защитники, - пояснил Гузаиров.

При этом во время атаки красных команд, им никто не мешает. Их основная цель прийти и сломать все. А задача синих команд – проследить, как они это сделали и поэтапно расследовать их шаги. После чего они представят судьям отчет о том, как они смогли это все распутать. В результате соревнования выявляются сильнейшие команды.

Уже известно, что на KazanForum-2024 представители стран-участниц Организации исламского сотрудничества будут иметь в кибербитве статус защитников.

- Я считаю, что это будет как раз неким новым вектором в развитии движения. Если говорить про международное сотрудничество, мне кажется, оно здесь именно такое сотрудничество в области технологий, обмен опытом, - отметил Айдар Гузаиров.

По словам Айдара Гузаирова, они ставят целью создать 10 команд защитников из представителей стран-участниц Организации исламского сотрудничества. В ближайшее начнутся первые переговоры, и уже в июне планируется проведение бесед с потенциальными участниками.

«IT-ОКНО НА ВОСТОК»

- Мы предлагаем сейчас и вышли с инициативой на организаторов KazanForum, с тем, чтобы сделать на форуме отдельную секцию про российский кибербез. Одно из ключевых событий этой секции - это как раз проведение кибербитвы. Здесь уже не только мы определяем количество посетителей, а это уже наша совместная задача с организаторами. Допустим, нарастить это число до десятков тысяч участников, - рассказал Гузаиров. - Результат, который мы видим, заключается в следующем: KazanForum должен стать IT-окном на Восток.

Как отметил спикер, Россия сейчас испытывает небывалый натиск интернет-атак. Работают хакеры из многих зарубежных стран, и подобного шквала нет ни в одной другой стране мира. При этом в условиях такого жесткого прессинга российская экономика нормально функционирует, что только вызывает профессиональный интерес у зарубежных партнеров.

- Мы хотим делиться нашим опытом в рамках «Россия - Исламский мир: KazanForum». Нам точно есть, что показать. И у нас есть гипотеза, что есть интерес и у тех стран, которые хотят узнать про наш опыт, про наши технологии и продукты, - пояснил Айдар Гузаиров. - Наши ожидания в том, что показывая технологии и экспертность российских компаний, мы можем использовать площадку форума как некий кластер, который объединит отечественных разработчиков для того, чтобы они могли продвигать свои продукты и услуги в дриугих странах.

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