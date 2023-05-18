Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ помогает «октябрятам» построить успешную траекторию личной и профессиональной жизни

ИГиНГТ: ОТ ОСНОВАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Казанский Императорский университет был основан при Александре I в 1804 году. В 1918 году он сменил свое название, став Казанским государственным университетом им. В. И. Ульянова-Ленина, а в 2010-м - Казанским (Приволжским) федеральным университетом.

В его стенах учились Лев Толстой, Иван Симонов, Владимир Ульянов (Ленин), Николай Головкинский, Андрей Трофимук (открывший во время войны Сотую скважину, давшую фонтан нефти в Башкирии) и другие выдающиеся личности. Неоценимый вклад в развитие университета внесли его ректоры Николай Лобачевский, Александр Бутлеров и др.

Обучение геологическим наукам в Казанском университете началось практически сразу после открытия университета, а в 1949 году был образован самостоятельный факультет. В 2011 году геофак преобразовали в Институт геологии и нефтегазовых технологий.

Казанский федеральный университет - единственный вуз России, на базе которого создан Научный центр мирового уровня в области нефтегазового дела «Рациональное освоение жидких углеводородов планеты». Проект реализуется в формате консорциума, в которой вошли РГУ нефти и газа им. Губкина, Сколтех, УГНТУ.

Кроме того, КФУ выиграл грант по программе «Приоритет-2030», одним из стратегических направлений которого является «Российский энергетический переход: баланс природного потенциала и глобальных трендов».

В 2023 году Казанский федеральный университет улучшил свои позиции среди вузов мира, поднявшись на 40-ю строчку предметного рейтинга британской компании QS (Quacquarelli Symonds) по направлению «Нефтегазовое дело» и 2-е место среди российских вузов.

ИГиНГТ КФУ обладает научно-исследовательскими лабораториями мирового уровня, оснащенными современным аналитическим оборудованием, где студенты отрабатывают на практике знания, полученные в аудиториях.

Изюминкой института является 3D GEO Center. Здесь студенты работают в программах мировых лидеров и учатся интерпретировать геолого-геофизические данные и строить геологические и гидродинамические модели.

Недавно в ИГиНГТ запустили лабораторию моделирования цифровых двойников Научно-технического центра «Газпром нефти», в которой студенты и магистры работают над производственными проектами компании.

В этом году для студентов при поддержке ООО «ТНГ-Групп» запускается современный сейсмоцентр, оснащенный мощными компьютерами и программным обеспечением.

Также наши студенты проходят производственные практики на оплачиваемых должностях в ведущих нефтегазовых предприятиях и учебные практики на геологических разрезах по Волге и на Урале.

В ИГиНГТ КФУ каждый студент может реализовать свои творческие способности, участвуя в университетских праздниках и конкурсах. Ежегодно в вузе проводятся «Студенческая весна», День первокурсника, День геолога, Национальные праздники иностранных студентов и пр. Для любителей науки в Институте открыты кружки по направлениям геологии, минералогии, палеонтологии и др. К слову, сообщество инженеров-нефтяников KFU SPE Student Chapter признано лучшим в мире в категории Excellent Award («Золотой стандарт»).

Иногородние студенты-очники проживают в общежитиях Студенческого городка и в Деревне Универсиады. В комнатах есть мебель, кухня, на территории работают медпункт, супермаркеты и спорткомплексы. Круглосуточно обеспечивается безопасность проживания студентов.

ДУХ ГЕОЛОГОВ И НЕФТЯНИКОВ

Среди студентов Института геологии и нефтегазовых КФУ много приезжих из Республики Башкортостан. Исторически сложилось, что национальные языки, праздники и традиции очень схожи, поэтому молодежь Башкирии чувствует себя в Казани как дома.

ИГиНГТ КФУ всегда рад сотрудничать со знаменитым Октябрьским нефтяным колледжем им. С. И. Кувыкина. Некоторое время выпускники ОНК обучались на геофаке КГУ (ныне ИГиНГТ КФУ) по целевому направлению ООО «ТНГ-Групп» и стали квалифицированными, востребованными и высокооплачиваемыми специалистами.

Так, Евгения Ахматгалиева окончила Октябрьский нефтяной колледж с красным дипломом, после чего поступила на геофак КГУ (ныне ИГиНГТ КФУ).

- По окончании нефтяного колледжа в 2006 году, как и у многих, у меня было ощущение неопределенности, - говорит она. - Ясно было одно: нужно получить высшее образование. Продолжать учебу очно казалось чем-то неосуществимым. Большинство выпускников выбирали учиться заочно и уже начинали свою трудовую деятельность.

В это же время я узнала, что компания ООО «ТНГ-Групп» приглашает наших выпускников учиться очно в КГУ с последующим трудоустройством. Это было очень привлекательное предложение. Набирали выпускников-геофизиков на то же самое направление. Другими словами, я продолжила обучение по специальности «Геофизические методы поисков и разведки МПИ», только уже на геофаке КГУ.

После окончания университета Евгения по распределению работала в Усинске («ТНГ-КомиГИС»). Набравшись производственного опыта, вернулась в колледж, но уже в качестве преподавателя высшей квалификационной категории.

- В КГУ (ныне КФУ) учиться всегда было престижно, и не случайно. Очень сильный преподавательский состав, прекрасные современные лаборатории, богатые коллекции горных пород и ископаемых организмов... Но самое главное, на мой взгляд, это дух геологов. Мы учились у вдохновленных своей профессией людей и вдохновлялись сами, - говорит Евгения.

Безусловно, Евгения и ее одногруппники пришли в университет уже дипломированными техниками-геофизиками, со своим багажом практико-ориентированных знаний. Однако университет позволил углубить эти знания и расширить диапазон их применения, а также отработать на практике.

- Мы каждый год ездили на производственную практику с полным погружением в рабочий процесс, - отмечает Евгения. - Что немаловажно, в ходе обучения в институте я и мои одногруппники получили дополнительное образование по специальности «Переводчик в профессиональной сфере деятельности» в Центре дополнительного образования. В целом со студенческих времен у меня остались самые теплые воспоминания, даже сложно выделить самое яркое. Много всего было - и общежитие со своими историями, и суета перед экзаменами… Мы даже успевали заниматься историческими танцами и театром! А сколько близких друзей и будущих коллег у меня со времен обучения в университете. Думаю, что это тот этап, не случись которого, моя жизнь сложилась бы совсем иначе.

ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ

В 2022 году в ИГиНГТ открылось заочное отделение по направлению «Геология». Выпускникам колледжей это дало возможность получить высшее образование в КФУ без отрыва от работы.

Выпускница Октябрьского нефтяного колледжа им. С. И. Кувыкина Эльвира Сайфуллина в ИГиНГТ КФУ на заочное отделение.

- Я окончила Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина с красным диплом в 2022 году по специальности «Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых, - рассказывает Эльвира. - Будучи уверенной в том, что высшее образование для специалиста - это залог успеха, я начала искать университет. Взвесив все за и против, выбрала самый престижный и востребованный вуз - Казанский федеральный университет. Поступила в Институт геологии и нефтегазовых технологий на заочное отделение по специальности «Геология и освоение месторождений». Почему же именно геология? Для меня это наука, которая будет востребована всегда. Геологоразведка с каждым разом становится все точнее. Хоть я только на первом курсе заочного отделения, с уверенностью могу сказать, что преподаватели - профессионалы своего дела. Абсолютно каждый находит подход к студенту, помогает и подсказывает, и это очень ценно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий имеют возможность обучиться в Центре дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) ИГиНГТ КФУ. Параллельно основному образованию они могут пройти курсы профессиональной переподготовки по геологии, нефтегазовому делу, геофизике, геодезии, маркшейдерскому делу, экономике и пр. Желающие подготовиться к зарубежной магистратуре или к работе в иностранных компаниях, могут улучшить свой английский, пройти программу профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере геологии и нефтегазовых технологий». У студентов-нефтяников ИГиНГТ есть возможность получить рабочую профессию «Оператор добычи и газа 3-го разряда» для прохождения оплачиваемой практики при обучении. Узнать о курсах профессиональной переподготовки можно на сайте cdogeo.kpfu.ru.

КАК ПОСТУПИТЬ В ИГиНГТ КФУ?

Подготовка студентов в ИГиНГТ ведется по двум направлениям:

- «Геология» (профили: «Геология», «Геофизика», «Инженерная геология и гидрогеология» и «Геология и освоение месторождений нефти и газа»)

- «Нефтегазовое дело» (профиль: «Разработка месторождений углеводородов»)

Для поступления в институт на очное отделение на направление «Геология» абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, физике/географии/информатике (на выбор), на направление «Нефтегазовое дело» - по математике, русскому языку, физике/химии/информатике (на выбор).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Подготовка студентов заочной формы обучения ведется по направлению «Геология». Поступающие на заочную форму обучения на базе среднего профессионального образования (СПО) могут быть приняты по результатам вступительных испытаний, проводимых КФУ самостоятельно. Эти вступительные испытания проходят с 16 по 25 июля. В таком случае, поступающим на заочную форму обучения на базе СПО, нужно будет сдавать математику, физику, общую геологию. Также принимаются результаты ЕГЭ.

С 2023/2024 учебного года все магистерские программы по направлению «Геология» реализуются в том числе в заочной форме. Кроме того, открыты программы по подготовке магистров, которые реализуются с применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, это «Нефтегазовая инженерия» (реализуется на английском языке), «Геология и геохимия нефти и газа», «Современные геофизические технологии поисков и разведки углеводородов».

СПРАВКА

В 2022 году для поступления на направление «Геология» минимальный проходной балл составил 160, средний - 205, на направление «Нефтегазовое дело» минимальный проходной балл был 166, средний - 224. Сегодня в ИГиНГТ обучается 1191 студент, из них 1172 очно, 19 - заочно.

Более подробную информацию об Институте геологии и нефтегазовых технологий и условиях поступления можно найти на сайте.

О приемной комиссии на сайте, о дополнительном профессиональном образовании параллельно основному.

Наши контакты и соцсети

Тел. (843) 233-71-61, 233-79-97; 8-987-211-62-60

Эл. почта: priemGeo@kpfu.ru

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