«Главное не потерять свое «Я»: казанский стилист Ксения Комарова подобрала наряды для школьного выпускного 2023

По мнению Ксении, не обязательно на выпускной покупать именно платье. Фото: из личного архива героя публикации

До окончания учебного года остается буквально пару недель. А это значит, что старшеклассников скоро ждет выпускной. Особенно этот праздник с нетерпением ждут девушки. Подготовку к этому дню большинство из них начинают уже за несколько месяцев, ведь в день такого важного события хочется выглядеть великолепно и неотразимо. О том, как отличаться, не быть как все и при этом быть в модном тренде, рассказала казанский стилист Ксения Комарова.

Выбор выпускного платья – дело не простое. Каждая девушка с особым трепетом относиться к выбору своего образа. Хочется быть женственной, загадочной или немного бунтаркой? Это уже зависит от предпочтения каждой. Исходя из пожеланий в цвете платья, фасона, кроя, длины, разреза составляется идеальный наряд.

По мнению Ксении, не обязательно на выпускной покупать именно платье, ведь сколько образов можно собрать благодаря умелому сочетанию других предметов одежды, допустим, юбки и топа. Безусловно, девушки, которые хотят себя видеть в пышном платье, имеют право на это. Правда, с высокой долей вероятности, оно после выпускного будет собирать пыль в вашем гардеробе, о чем говорит обширный опыт бывших выпускниц.

Так, Елизавета Пасмурова, оканчивая 11 класс, платье для вечера прощания со школой купила абсолютно спонтанно. Она вместе с родителями поехали по магазинам - устроили для себя обычный день шоппинга. В одной из витрин она увидела это платье и влюбилась в него.

- Я не люблю пышные бальные платья, сразу понимала, что у меня оно будет простое и по фигуре. Платье было черное, обтягивающие, с большим воланом на груди. Ни блесток, ни кружев, лаконично и стильно, - рассказала Елизавета.

Елизавета Пасмурова, бывшая выпускница 11 класса, платье для выпускного купила спонтанно.

По словам девушки, само по себе платье вечернее, его спокойной можно надеть не только на выпускной, но и в ресторан, оно смотрится дорого. Образ она дополнила красными шпильками, массивными серьгами и собрала волосы. Платье ей тогда обошлось примерно в восемь тысяч рублей. Папа ее был рад и доволен, что так удачно дочери купили платье и она не таскала его по магазинам до позднего вечера.

- Изначально не было идеи для платья. Лишь одно условие - стильно, лаконично, не бальное. Правда, кроме выпускного я его еще пока никуда не надевала, - отметила Елизавета

«У каждого должен быть свой индивидуальный стиль»

Так как же все-таки найти тот самый идеальный образ для выпускного, чтобы покорить каждого и почувствовать себя «королевой вечера»? Вопрос не простой, но Ксения знает ответ на него.

- Во-первых, у каждого должен быть свой индивидуальный стиль, а не мода. Не нужно за ней гоняться, а потихоньку искать свои нотки своего внутреннего стиля. Я понимаю, что с первого класса каждого одевала мама, а сейчас наступает период взрослой жизни, самостоятельности. К этому моменту уже есть представления о себе, поэтому здесь важную роль играют внутренние чувства. Главное не стоит создавать диссонанс. Если вас одноклассники причисляли к скромным девушкам и одевались вы соответственно, то не стоит разрушать этот образ. Желание произвести впечатления на сверстников, при этом чувствуя дискомфорт – большая ошибка, - рассказала казанский стилист.

Как отметила Ксения, нарушая это правило, девушки теряют свое «Я». Также она не призывает тратить много денег на выпускной наряд. По мнению стилиста, это не резонные затраты. Однако, если есть уверенность, что это можно надеть еще на какие-то мероприятия, то это уже другой разговор. Сама Ксения составила себе образ на выпускной из уже имевшихся тогда у нее вещей.

- Я взяла юбку у подруги, она была в форме колокольчика, розоватого оттенка и длинное. Еще на мне были такого же оттенка рубашка с короткими рукавами и черные лодочки. Прическу я сделала обычную – локоны с жемчужными заколками, а также повседневный макияж. При этом я понимала, что это я, так как рубашку носила еще до выпускного. Я смогла выкрутиться из того, что у меня есть, сохранив свою индивидуальность, - отметила Ксения Комарова.

Пять универсальных образов для выпускного в 2023 году

На основе современных тенденций Ксения попыталась составить несколько необычных образов для выпускного вечера.

- Первый образ подойдет для консервативных девушек, с ноткой романтики. Здесь еще присутствует немного рокерский стиль, потому что у нас небрежность создает именно укороченный, обрезной пиджак. То есть, в образе присутствует гранжовость. При этом костюм сам по себе очень летящий, легкий. Летом его можно будет носить, сочетая с другими образами. Допустим, эти брюки хорошо подойдут для прогулок, свидания, похода в кафе. Пиджак тоже универсальный, хорошо будет смотреться с джинсами, юбкой. Также можно использовать и верхний корсет. Металлического оттенка босоножки со стразами – актуальны в этом сезоне. К тому же они на kitten heel - невысоком тонком каблуке. Это также актуальная модель, тем более для каждой выпускницы - это станет удобной и комфортной обувью. К этому образу еще не помешают и аксессуары. В данном варианте не стоит выбирать массивную бижутерию, достаточно ограничится чем-то неброскими и легкими, - пояснила Ксения

Первый образ подойдет для консервативных девушек. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Второй образ это комбинезон оттенка фуксии. Материал изготовлен из льна, значит он дышащий, в нем будет комфортно ходить в летнюю погоду. Комбинезон удлиненный, а значит больше подойдет для высоких девушек. Его нужно будет надеть на высокий каблук. В случае, если вдруг длина костюма окажется чрезмерной – лучше его ушить. Здесь также можно поиграться с какими-нибудь ремнями, корсетами. А летящая рубашка, к тому же она очень тонка, придает образу изюминку. В дальнейшем вы сможете его использовать в повседневной носке. Весь этот образ можно назвать монохромным, что является трендом 2023 года, - заявила казанский ститлист.

Второй образ это комбинезон оттенка фуксии. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Третий образ подойдет для каждой, так как юбку можно подобрать в любом оттенке. В этом случае – это актуальный цвет фуксия. Также трендовый фасон юбки – колокольчик. Сверху можно надеть абсолютно любую майку, то есть, с перьями, стразами, разрезами. Также были выбраны металлизированные лодочки, который подойдут абсолютно ко всему. Получился такой романтичный образ, - прокомментировала Ксения Комарова.

В образах присутствует актуальный оттенок 2023 года - фуксия. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Мы наблюдаем за актуальным фасоном платья – это платье-футляр в оттенке фуксия. Идеальный вариант для стройных девушек, которые хотят подчеркнуть свою талию. Легкости образу придают рукава-фонарики. Такое платье есть в любом ценовом сегменте. Переливающий вид материала придает образу праздничность, - говорит стилист.

Ксения рекомендует длину платья выбирать с осторожностью. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Следующий образ - это белое воздушное платье в форме колокольчика с фиолетовым акцентным пиджаком. Для полноты образа можно дополнить аксессуарами и сумкой. Как и все предыдущие наряды эти вещи можно надеть не только на выпускной, но и на другие праздники.

При этом Ксения Комарова рекомендует длину платья выбирать с осторожностью, ведь на выпускном будут присутствовать учителя и родители. Короткие варианты при желании лучше выбирать выпускницам колледжей, техникумов и университетов. Выбор длины также зависит от фигуры девушки, фасона и материала платья. Также казанский стилист советует с собой в магазин за платьем хотя бы подругу. Она уже точно подскажет, хорошо ли смотрится наряд.

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