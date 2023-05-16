Приехавший на заработки в Татарстан парень найден убитым

10 апреля парень в последний раз вышел на связь с близкими Фото: соцсети

Завершено расследование дела о пропаже 27-летнего жителя Можги, который уехал на заработки в Татарстан и пропал. Его поисками занимались не только полицейские, но и волонтеры. В ориентировках сообщалось, что парень 10 апреля в последний раз вышел на связь с родными: сказал, что находится на автовокзале Набережных Челнов и ждет автобус.

Тело парня из Удмуртии было обнаружено в лесопосадке около проспекта Мусы Джалиля. На нем были признаки насильственной смерти – побои, а также ножевые ранения спины и головы. По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Костромской области, в том числе 17-летний юноша.

По версии СУ СКР по РТ, 10 апреля потерпевший, который ехал на заработки в город Альметьевск, ожидал на вокзале автобус. Там он познакомился с компанией мужчин, которые возвращались с заработков в Костромскую область. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчину избили, а затем нанесли смертельные ножевые ранения новому знакомому. После этого подозреваемые оттащили его тело в лесопосадку и уехали из города.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что татарстанца подозревают в убийстве жителя Волгограда, приехавшего на заработки.

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