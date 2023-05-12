Фото: Анастасия Осипова

По данным Росстата, 43% людей с высшим образованием работают не по специальности. Сегодня выпускники школ легко могут узнать спрос на интересующую их профессию, а «Справочник абитуриента-2023» поможет сориентироваться при выборе учебного заведения.

Что популярно у выпускников

Какие направления подготовки популярны у выпускников, можно судить по количеству сдающих тот или иной предмет на ЕГЭ. Цифры более чем красноречивы! В этом году, как и в прошлом, самым сдаваемым предметом станет обществознание. По данным Рособрнадзора, 46% из более чем 620 тысяч выпускников выбрали для сдачи эту дисциплину.

Второе место занимает информатика, на которую приходится 20% участников ЕГЭ. Который год число желающих сдать этот предмет показывает рост. В текущем году он составил 3%, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Мусаев. По его словам, это тренд последних лет. Сказывается стремительное развитие высоких технологий и цифровизация практически всех сфер жизни, что мы наблюдаем в последние годы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Далее по популярности среди выпускников идет биология - 19%, история и физика - по 16%, английский язык - 15%, химия - 13%, литература - 9% и география - 3%.

Всего социальные и гуманитарные дисциплины для сдачи ЕГЭ выбрали 86% выпускников. Высокий интерес к этим предметам говорит о том, что желающих стать экономистами, юристами и управленцами не становится меньше.

Между тем на рынке труда стабильно не хватает специалистов для разных отраслей экономики. Чтобы закрыть дефицит кадров, государство выделяет больше бюджетных мест для подготовки инженеров, педагогов, врачей, работников сельского хозяйства.

Топ-10 специалистов, которые сегодня востребованы на рынке труда

Портал Работа.ру провел анкетирование, спросив более тысячи работодателей о том, какие специалисты востребованы в 2023 году. 56% опрошенных остро ощущают нехватку на рынке труда представителей рабочих профессий.

Чуть менее половины работодателей (48%) заявили о дефиците IT-специалистов. Более трети опрошенных (33%) имеют спрос на врачей, столько же - на курьеров, разнорабочих и продавцов. Примерно треть респондентов (31%) нуждаются в инженерах.

Далее в топе самых востребованных кадров расположились: менеджеры по продажам - 21% компаний сообщили об их нехватке, строители - 20%, младший медицинский персонал - 19%. Еще по 12% представителей бизнеса рассказали о дефиците логистов и маркетологов.

При этом подавляющее большинство (65%) работодателей заявили, что на рынке труда наблюдается недостаток квалифицированного персонала.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Список образовательных учреждений, где готовят высококлассных профессионалов востребованных на рынке труда:

1. Казанский федеральный университет

2. Институт вычислительной математики и информационных технологий

3. Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) КФУ

4. Казанский государственный энергетический университет

5. УНЦ «АйТиКом»

6. Казанский национальный исследовательский технологический университет

7. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия

8. Чувашский государственный университет

9. Набережночелнинский государственный педагогический университет

10. Альметьевский государственный нефтяной институт

11. Казанский педагогический колледж

12. Онлайн-школа «ЮАЙТИ»

Профессии будущего

Рынок профессий в XXI веке меняется очень быстро, поэтому важно наблюдать за основными тенденциями его развития. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия многие специальности уйдут с рынка труда или будут роботизированы. Так, ученые из Оксфорда считают, что через 15 - 20 лет половину рутинной работы будут выполнять роботы. Наряду с этим HR-специалисты предупреждают о том, что началась эра непрерывного обучения, когда каждому, кто хочет быть востребованным специалистом, нужно будет постоянно учиться и совершенствовать профессиональные умения. Также они отмечают, что в обозримом будущем главную роль при трудоустройстве будут играть гибкие навыки и стоит заниматься их развитием.

Какие профессии будут востребованы в будущем, эксперты прогнозируют уже сегодня. Эти списки постоянно обновляются на основе новых данных. Один из самых последних - топ-25 профессий от ВШЭ: физик наноструктур, разработчик наноматериалов, цифровой маркетолог, менеджер по формированию впечатлений, биоинформатик, кросс-культурный психолог-консультант, юрист в сфере информационных технологий, дата-журналист, компьютерный лингвист и другие.

Где получить современное качественное образование, какие навыки и умения формировать, чтобы успешно стартовать в профессии, и другие полезные рекомендации для выпускников вы найдете в «Справочнике абитуриента-2023».