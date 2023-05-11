В Казани нейросеть поможет составить карту мест обитания стай бродячих собак

Также искусственный интеллект поможет быстро отлавливать агрессивных животных. Фото: предоставлено Булатом Замалиевым

Искусственный интеллект (ИИ) охватывает все больше областей нашей жизни. С его помощью уже принимают экзамены у водителей, а теперь в Казани станут отлавливать бездомных собак.

По данным мэрии столицы Татарстана, за 2022 год на территории города было отловлено 4 363 безнадзорных собак. По старинке, животных ловили в случае их массового скопления в том или ином месте. Как правило, в Исполком или сервис народный контроль поступал сигнал от бдительных граждан, после чего на отлов уже выезжали специалисты. Вот только частенько случалось так, что, приехав на место, они уже не заставали там животных, те уже успевали разбежаться. Собак не видно, зато видно, в том числе в соцасетях, жалобы горожан на бродящие по улицам стаи. Но уже в этом году в Казани заработает новый сервис по отлову бродячих животных, он будет создан на основе ИИ или как теперь принято говорить нейросети.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Как рассказал «КП-Казань» уполномоченный по технологиям ИИ в Татарстане Булат Замалиев, на специальный веб-сервис по отлову бродячих собак будут передаваться записи с уличных камер, установленных в рамках проектов «Безопасный город» и «Безопасный двор»,

Идентифицировав безнадзорных животных, нейросеть автоматически передаст информацию о них сотрудникам Исполкома города или зооцентра. Там, в свою очередь, незамедлительно среагируют и направят на место специалистов по отлову.

- Информация поступит в режиме реального времени, что позволит засечь собак прямо на месте и не дать им разбежаться, - говорит Булат Замалиев.

Для более широкого использования будущего веб-сервиса, Исполком Казани заключит соответствующий договор со организацией занимающейся отловом. После чего, их сотрудники смогут сами просматривать с телефона, планшета, ноутбука или компьютера присылаемую ИИ информацию о бродячих животных. Мало того, горожанам впоследствии должна стать доступна карта мест обитания стай бродячих собак. Ее будет можно использовать, чтобы обходить опасные участки, тем самым обезопасить себя от нападения животных.

СЪЕМКА В FULL HD

Но как же ИИ сможет сам отличить домашнюю собаку от бродячей и не подать ложный сигнал?

- Когда уличная камера фиксирует стаю собак, то практически 100% они являются бездомными, - пояснил Булат Замалиев.

Плюс ко всему, система распознает людей, находящихся рядом с животными. Таким образом, если ИИ зафиксирует силуэт человека рядом с собакой, то с высокой долей вероятности она является домашней. Вдобавок, поступившую картинку просмотрит еще и оператор, который сможет оценить все риски.

- На кадре животных будет видно достаточно хорошо, чтобы спецорганизация приняла решение, выезжать им на место или нет. А еще при помощи камеры можно фиксировать частоту скопления собак, и просматривает даже мусорные баки, чтобы у специалистов создавалась более объективная картина, - отметил Булат Замалиев.

Уполномоченный по технологиям ИИ в Татарстане подчеркнул, что съемка производится в формате высокой четкости FULL HD, так что все будет видно в мельчайших деталях как нейросети, так и человеку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Казани проходит перепись бездомных собак. Власти города планируют посчитать их актуальное количество. Подсчет проходит по определенным маршрутам.

Занимаются этим делом студенты Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана. 25 добровольцам предстоит серьезная работа, как в физическом, так и в моральном плане. Понадобится много внимания, чтобы заполнить специальные анкеты с графами, например, про окрас животного, его пол и наличие бирки.

Отметим, что такая собачья перепись в Казани проводится не впервые. Ранее она проходила в 2021 году.

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