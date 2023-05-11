«Скоро с потолка его испражнения начнут протекать»: В Зеленодольске жители дома уже 25 лет терпят издевательства соседа

Мужчину даже отправляли на принудительное лечение от алкогольной зависимости, но после него он опять уходил в пьяные загулы. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

О тишине в доме №22 на улице Королева в Зеленодольске можно только мечтать. Вот уже на протяжении 25 лет житель одной из квартир отравляет жизнь соседям, нарушая их покой. По их словам, за последние четыре года мужчин совсем потерял стыд и совесть - каждый день пьет и устраивает шумные вечеринки.

«НОВОСЕЛЬЕ ЗАТЯНУЛОСЬ»

Как рассказала «Комсомолке» жительница злосчастного дома Ольга, все заселились в него еще 25 лет назад. И уже тогда сосед начал всем потихоньку доставлять неудобства.

- Помню, все отмечали новоселье, каждый по своим квартирам, разумеется. Как полагается, в один из вечеров посидели, выпили и разошлись. А у него новоселье затянулось на целую неделю - музыка, грохот и даже драка произошла, - вспоминает Ольга.

К слову, тогда жители дома были на четверть века моложе и с пониманием отнеслись к загулу соседа, дескать, с кем не бывает. Но позже шумные пьянки стали происходить все чаще и чаще. Апогея, по словам жителей дома, они достигли четыре года назад.

- Пьет, не просыхая, с утра до утра шум-гам, а бутылки, бессовестный, прямо из окон начал швырять, - жалуется другая соседка Гульназ.

34 РАЗА ОБРАЩАЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ

Со слов местных жителей, одна из соседок на дебошира жаловалась в полицию уже целых 34 раза, однако все безрезультатно. Мужчина продолжает круглосуточно громыхать и слушать музыку, всячески издеваясь над жильцами.

- Как-то раз я постучалась к нему, он тут же покрыл меня трехэтажным матом. Больше я этого делать не рискну. Пусть полиция разбирается, - отметила Гульназ.

Участковый же, по словам жильцов дома, неоднократно выезжал к нарушителю спокойствия, проводил с ним профилактические беседы и составлял административные протоколы. Но и после этого мужчина не успокаивался - снова брался за бутылку и продолжал мучить соседей.

ПЫТАЛИСЬ ВЫЛЕЧИТЬ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Кстати сказать, 48 летнего неспокойного жильца уже не раз принудительно отправляли на лечение от алкоголизма. Вот только, со слов тех же соседей, сразу после выписки из стационара он прямиком отправлялся в магазин за алкоголем и начинал пить как вне себя. В результате чего, его шумные загулы могли растягиваться на месяцы.

- Как же он нас всех достал! Весь подъезд от него воняет куревом и фекалиями! У меня в квартире все стены пропитались этими зловониями! Такое ощущение, что он ходит в туалет прямо на пол, уж простите за откровенность. Скоро вообще с потолка его испражнения начнут протекать, - жалуется еще одна соседка.

Видимо принудительное лечение от алкоголизма в этом случае не помогает. Скорее всего, сам мужчина не очень-то и хочет избавляться от этой пагубной зависимости. Что же делать жильцам дома, которых он мучает, напомним, уже в течение целых 25 лет?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Нужно продолжить обращаться в полицию по каждому факту правонарушения соседа. Если же жильцы считают, что наказание, которое ему назначают слишком мягкое, то его можно обжаловать в суде, - говорит адвокат Айрат Фаткулин.

Также, по его мнению, если дебошир совершает правонарушения в отношении соседей, то они могут обратиться в суд и взыскать с него также компенсацию морального и материального вреда.

КСТАТИ

Отметим, что подобное происходило в Барнауле. Многократные обращения жильцов в полицию так же не привели в чувство мужчину. В итоге ситуацию с дебоширом рассмотрели в суде. Там пришли к выводу, что мужчина систематически нарушает права граждан, проживающих в доме, при этом, никаких мер к изменению своего поведения не предпринимает, что свидетельствует о недобросовестном его осуществлении своих гражданских прав как собственника жилого помещения. В итоге суд решил лишить нарушителя беспокойства этого самого жилья и выставить его на аукцион. Дойдут ли до такого же суда ситуация в Зеленодольске, видимо, покажет только время.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о пьяном дебошире, который доставал соседей и в итоге ударил кулаком в живот школьницу. Его доставили в полицию, где был записан видеоролик, в котором мужчина извинялся за свой проступок и пытался пустить слезу на камеру.

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