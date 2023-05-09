Один человек погиб в результате крушения параплана в Татарстане

Летательный аппарат рухнул у забора. Фото: МЧС Татарстана

Днем 9 мая в экстренные службы поступила информация о том, что во двор дома по улице Академика Королева в селе Светлое Озера с неба упал параплан, сообщает МЧС Татарстана.

- На месте падения погиб 55-летний мужчина, который управлял парапланом, - отметили в ведомстве.

Что случилось во время полета и почему произошло падение, устанавливают специалисты.

От полученных травм управлявший парапланом мужчина скончался на месте происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Напомним, ранее в татарстанском аэропорту «Бегишево» совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Diamond 42 № RA01723. На его борту находились два человека - инструктор и курсант. Тогда никто из них не пострадал.

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