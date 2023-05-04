Пока ходили трамваи и троллейбусы: Жители Казани устроили из МУП «Метроэлектротранс» ферму по добыче криптовалюты

По самым грубым подсчетам, злоумышленники смогли намайнить за чужой счет минимум один Биткоин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Двое жителей Казани в возрасте 34-х и 42-х лет были признаны судом виновными по уголовной статье «злоупотребление должностными полномочиями». Мужчины, являясь сотрудниками МУП «Метроэлектротранс», незаконно обогатились за счет этого предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

- Каждого из них приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также они были лишены права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления сроком на два года, - отметили в надзорном ведомстве.

Все дело в том, что оба фигуранта устроили из МУП «Метроэлектротранс» собственную ферму по добыче криптовалюты. В суде было доказано, что 34-летний директор энергохозяйства наземного транспорта предприятия сговорился с 42-летним главным инженером, и вместе они купили 25 видекарт для майнинга. Их они установили на тяговой подстанции.

Таким незаконным способом с марта по май 2021 года они добывали криптовалюту, пока их «бизнес» не раскрыли. Сколько им удалось за это время намайнить, не сообщается. Известно только то, что полученную криптовалюту они делили между собой.

Зато точно было подсчитано, сколько электричество подельники «нажгли» у предприятия. МУП «Метроэлектротранс» был причинен ущерб на более чем 567 тысяч рублей. То есть по самым, что ни есть грубым подсчетам, этого могло хватить минимум на майнинг одного Биткоина, который сейчас стоит около 28,8 тысяч долларов США.

К слову эти майнеры свою вину перед предприятием признали, правда, только частично. Также они полностью возместили причиненный ими ущерб.

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