На площади Тысячелетия состоятся публичные тренировки войск. Фото: Алина НИЗАМОВА

По всей России 9 мая будет отмечаться 78-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В столице Татарстана уже началась подготовка к этому дню. Рассказываем, когда начнутся репетиции Парада Победы 9 мая 2023 года в Казани и где можно на них посмотреть.

Где посмотреть репетиции Парада Победы 9 мая 2023 года в Казани

В воскресенье, 7 мая, на площади Тысячелетия состоятся публичные тренировки войск Казанского гарнизона. По улицам пройдет колонна моторизированной техники, в том числе с танками Т-34 и ИС-3.

На следующий день, 8 мая, по Казани проедет колонна исторической техники, которая остановится возле парка Победы, Дома ветеранов на улице Дубравной, на Советской площади, на улице Кулахметова и не только.

Всего ожидается, что в торжественном шествии примет участие порядка 2,4 тысячи человек. Ранее мы рассказывали, кто станет участниками парада Победы 9 мая 2023 в Казани. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

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