Казань вошла в топ городов для спонтанных поездок на майские

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МТС Travel и Bronevik.com, входящие в цифровую экосистему МТС, проанализировали бронирования отелей по России в даты длинных майских выходных. Выяснилось, что 22% российских туристов собрались на каникулы в последний момент – за один-пять дней до начала праздников. В топе городов, где россияне бронировали отели в последний момент, столица Татарстана расположилась на третьем месте.

Чаще всего в последний момент россияне бронировали отели в Москве, Петербурге и Казани, что в целом совпадает с традиционным топ-3 направлений на майские каникулы. Также в топ-10 вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тула и Волгоград.

В среднем за ночь в отеле в даты каникул россияне платят 4 000 рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2 600 рублей за ночь, это связано с большим количеством апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто в последний момент собрались в Санкт-Петербург – 4 500 рублей за ночь.

- В Татарстане делается все для того, чтобы обеспечить комфорт гостей во время поездки, вне зависимости от того, запланированное это или спонтанное путешествие. В Казани развитая туристическая инфраструктура, добраться до города можно на любом удобном виде транспорта практически со всех направлений – к активному сезону запускаются дополнительные рейсы в аэропорту, на авто- и железнодорожных вокзалах, в речном порту. Быстро подобрать жилье среди более чем 200 вариантов в можно на отечественной платформе бронирования отелей Bronevik.com, а выбрать достопримечательности и подготовить маршруты для прогулок по городу помогут наши бесплатные цифровые гиды с рекомендациями от местных жителей, - поделился директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.