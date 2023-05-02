Писали в кровать новенькому: в Казани родители рассказали о травле своих детей

Несколько дней подряд мальчик ложился спать в мокрую кровать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани состоялся мастер-класс для родителей, который по приглашению проекта «Папы против травли» провели эксперты столичного Центра толерантности. В мероприятии приняли участие около 50 человек. Мы поговорили с мамами и папами, чтобы узнать – с какими ситуациями сталкиваются их дети, и как решать эти проблемы. По просьбе взрослых мы не публикуем настоящие имена участников травли и подробности, которые позволили бы выяснить их.

Писали в кровать новому игроку. История свидетеля

В футбольную команду пришел новый мальчик, подающий надежды. На выездных сборах его поселили в одну комнату с ребятами-лидерами. В течение нескольких дней они писали в кровать новенькому. Как выяснилось позже от свидетелей, несколько дней подряд он ложился спать в мокрую кровать. Когда тренер узнал об этом, он переселил ребенка в другой номер.

Обратились за помощью родители мальчика-свидетеля. Прошло уже несколько месяцев с момента инцидента, и взрослые хотят понять: как лучше поступить. С одной стороны, они не хотят навредить детям, включая жертву, с другой – четко и недвусмысленно объяснить собственному сыну, что такое поведение недопустимо.

Эксперты Центра посоветовали в первую очередь поговорить со своим сыном, чтобы понять, как он относится к произошедшему.

- Важно понять, чего именно ждет ребенок от взрослых: помощи, поддержки, возможности обсудить страшную тему. Вместе с ребенком, а не за него, необходимо найти способы повлиять на ситуацию. На прямую конфронтацию с обидчиками решится не каждый, не стоит на этом настаивать. Но поддержать жертву травли можно словами, демонстрацией собственной позиции, дружбой, — объясняют в Центре толерантности.

В этой конкретной ситуации решили не разговаривать с родителями обидчиков, а сосредоточиться на чувствах и поступках собственных детей.

Систематически избивали. История жертвы

Мама узнала от знакомой, что ее ребенка каждый день жестоко избивают в школе. Отца в семье нет, сама мама очень много работает и не придавала значения тому, что ребенок часто отказывается идти в школу и иногда приходит в рваной одежде. Уже позже выяснилось, что из дома пропадали деньги и вещи.

После того как знакомая обратила внимание на происходящее, мама поговорила с ребенком. Тот в истерике рассказал, что происходит. Сейчас ребенка перевели в другой класс, но мама все равно не уверена в безопасности. Разговор с администрацией школы ни к чему не привел.

Эксперты посоветовали маме сфокусироваться на состоянии и потребностях ребенка, и не отправлять в школу до тех пор, пока он не будет к этому готов. Лучшим вариантом будет вовсе поменять школу, если педагоги в текущей не идут на контакт или их усилия не приносят результатов.

- К сожалению, так бывает: в школе проблему отрицают либо считают, что жертва «виновата сама». В этом случае крайне важно сконцентрироваться на своем ребенке, а не на желании добиться правды любой ценой, как бы рассержены вы ни были. Помните, что травля — это проблема коллектива, класса, школы. Обсудите с ребенком возможность перейти в другой класс или сменить школу, — посоветовал маме Игорь Майнгардт, руководитель проектов Центра толерантности.

Нападал на одноклассников. История агрессора

На ученика начальных классов стали поступать жалобы, что мальчик ведет себя агрессивно, нападает на одноклассников. Взрослые выяснили, что такое поведение было связано с симпатией ребенка к одной девочке. За помощью обратились родители ребенка-агрессора.

- В этой ситуации все еще очень важно оставаться на стороне своего ребенка. Это не значит, что вы оправдываете его действия, отнюдь: четко обозначьте свою позицию и расскажите о последствиях агрессивного поведения. Но не «отрекайтесь» и не ругайте, предложите поговорить, выслушайте и подчеркните, что дальше вы будете действовать совместно. Инициаторы травли зачастую сами очень уязвимы, с помощью своего поведения они пытаются закрыть определенную потребность: в уважении, внимании, любви, — пояснила Анна Макарчук, директор Центра толерантности.

Эксперты посоветовали родителям поговорить с сыном, подумать, каким образом он может достигнуть желаемой цели — внимания к себе — другими способами. И уже после этого поговорить с родителями других вовлеченных детей, и выработать совместную стратегию, которая поможет классу сформировать дружественную среду.

Мнение эксперта

- В травле всегда участвуют три стороны: агрессор, жертва и „безмолвное большинство“, с молчаливого согласия которого происходят издевательства. Чаще всего работать необходимо именно с коллективом, потому что буллинг является проблемой сообщества, атмосферы, в которой насилие допустимо, а не конфликтом двух и более лиц, — отметила Анна Макарчук, директор Центра толерантности.

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