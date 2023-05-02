Писали в кровать новенькому: в Казани родители рассказали о травле своих детей

Несколько дней подряд мальчик ложился спать в мокрую кровать
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Казани состоялся мастер-класс для родителей, который по приглашению проекта «Папы против травли» провели эксперты столичного Центра толерантности. В мероприятии приняли участие около 50 человек. Мы поговорили с мамами и папами, чтобы узнать – с какими ситуациями сталкиваются их дети, и как решать эти проблемы. По просьбе взрослых мы не публикуем настоящие имена участников травли и подробности, которые позволили бы выяснить их.
В футбольную команду пришел новый мальчик, подающий надежды. На выездных сборах его поселили в одну комнату с ребятами-лидерами. В течение нескольких дней они писали в кровать новенькому. Как выяснилось позже от свидетелей, несколько дней подряд он ложился спать в мокрую кровать. Когда тренер узнал об этом, он переселил ребенка в другой номер.
Обратились за помощью родители мальчика-свидетеля. Прошло уже несколько месяцев с момента инцидента, и взрослые хотят понять: как лучше поступить. С одной стороны, они не хотят навредить детям, включая жертву, с другой – четко и недвусмысленно объяснить собственному сыну, что такое поведение недопустимо.
Эксперты Центра посоветовали в первую очередь поговорить со своим сыном, чтобы понять, как он относится к произошедшему.
- Важно понять, чего именно ждет ребенок от взрослых: помощи, поддержки, возможности обсудить страшную тему. Вместе с ребенком, а не за него, необходимо найти способы повлиять на ситуацию. На прямую конфронтацию с обидчиками решится не каждый, не стоит на этом настаивать. Но поддержать жертву травли можно словами, демонстрацией собственной позиции, дружбой, — объясняют в Центре толерантности.
В этой конкретной ситуации решили не разговаривать с родителями обидчиков, а сосредоточиться на чувствах и поступках собственных детей.
Мама узнала от знакомой, что ее ребенка каждый день жестоко избивают в школе. Отца в семье нет, сама мама очень много работает и не придавала значения тому, что ребенок часто отказывается идти в школу и иногда приходит в рваной одежде. Уже позже выяснилось, что из дома пропадали деньги и вещи.
После того как знакомая обратила внимание на происходящее, мама поговорила с ребенком. Тот в истерике рассказал, что происходит. Сейчас ребенка перевели в другой класс, но мама все равно не уверена в безопасности. Разговор с администрацией школы ни к чему не привел.
Эксперты посоветовали маме сфокусироваться на состоянии и потребностях ребенка, и не отправлять в школу до тех пор, пока он не будет к этому готов. Лучшим вариантом будет вовсе поменять школу, если педагоги в текущей не идут на контакт или их усилия не приносят результатов.
- К сожалению, так бывает: в школе проблему отрицают либо считают, что жертва «виновата сама». В этом случае крайне важно сконцентрироваться на своем ребенке, а не на желании добиться правды любой ценой, как бы рассержены вы ни были. Помните, что травля — это проблема коллектива, класса, школы. Обсудите с ребенком возможность перейти в другой класс или сменить школу, — посоветовал маме Игорь Майнгардт, руководитель проектов Центра толерантности.
На ученика начальных классов стали поступать жалобы, что мальчик ведет себя агрессивно, нападает на одноклассников. Взрослые выяснили, что такое поведение было связано с симпатией ребенка к одной девочке. За помощью обратились родители ребенка-агрессора.
- В этой ситуации все еще очень важно оставаться на стороне своего ребенка. Это не значит, что вы оправдываете его действия, отнюдь: четко обозначьте свою позицию и расскажите о последствиях агрессивного поведения. Но не «отрекайтесь» и не ругайте, предложите поговорить, выслушайте и подчеркните, что дальше вы будете действовать совместно. Инициаторы травли зачастую сами очень уязвимы, с помощью своего поведения они пытаются закрыть определенную потребность: в уважении, внимании, любви, — пояснила Анна Макарчук, директор Центра толерантности.
Эксперты посоветовали родителям поговорить с сыном, подумать, каким образом он может достигнуть желаемой цели — внимания к себе — другими способами. И уже после этого поговорить с родителями других вовлеченных детей, и выработать совместную стратегию, которая поможет классу сформировать дружественную среду.
- В травле всегда участвуют три стороны: агрессор, жертва и „безмолвное большинство“, с молчаливого согласия которого происходят издевательства. Чаще всего работать необходимо именно с коллективом, потому что буллинг является проблемой сообщества, атмосферы, в которой насилие допустимо, а не конфликтом двух и более лиц, — отметила Анна Макарчук, директор Центра толерантности.
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