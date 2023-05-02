Что произошло в Казани после решающего матча Ак Барс с ЦСКА

У «Ак Барсов» отличились Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Фото: www.ak-bars.ru

В субботу, 29 апреля, в Казани на льду «Татнефть Арены» встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и ЦСКА. Игра между ними состоялась в рамках седьмого матча серии финала Кубка Гагарина и закончилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Казанцы стали шестикратными серебряными призерами чемпионатов России.

У «Ак Барсов» отличились Кирилл Петров (19) и Дмитрий Воронков (27). В составе победителей шайбы забросили Антон Слепышев (21-я минута), Владислав Каменев (30) и Даррен Дитц (31).

Отметим, борьба развернулась не только на льду, но и за его пределами. В день открытия продаж билетов на финал у «Татнефть Арены» с 6 часов утра образовалась очередь. В связи с этим периодически возникали конфликты и даже драки. В результате было принято решение ограничить продажу.

По словам главного тренера «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинова, команда играла достойно, были хорошие моменты. «Барсы» показывали свой характер. Однако есть вопросы, над которыми необходимо поработать.

- В целом команда – молодцы, игроки на протяжении всего сезона работали добросовестно, выполняли наши установки, не всегда получалось, но они старались. Меня это очень радует, я им благодарен за это, - прокомментировал игру Зинэтула Билялетдинов.

Подвел итоги сезона 2022/2023 и генеральный менеджер казанской команды Марат Валиуллин. По его словам, «барсы» проделали большую работу, вытащили серию с 1:3.

– Небольшая расслабленность во втором периоде. Хотели спасти ситуацию, но немного не повезло. Значит на следующий сезон будем сильнее, - отметил Марат Валиуллин.

Так, для ЦСКА это третий Кубок Гагарина в клубной истории. Два из них команда добыла под руководством Сергея Федорова. После игры зрители на «Татнефть Арене» не спешили покидать свои места. Болельщики «Ак Барса» благодарили за игру и кричали: «Молодцы!».

- За поражение обидно, но клубом горжусь. Пусть не взяли Кубок и что? Долгое время команда даже не попадала в плей-офф, а Зинэтула Билялетдинов пришел и подарил хоккейную сказку. Горжусь каждым, и что десять лет болею за великую команду. И в горе, и в радости, всегда с «Ак Барсом», - прокомментировал финал Кубка Гагарина болельщик Даниил Тугаров.

И правда, благодаря умелому руководству главного тренера «барсов» команда вышла на первое место на Востоке в регулярном чемпионате, а затем попала в финал Кубка Гагарина. Об этом говорят множество комментариев болельщиков, а также этот момент отметил и раис Татарстана Рустам Минниханов.

- Отдельные слова благодарности Зинэтуле Хайдяровичу! Наша Легенда №17! За такой короткий срок вернул команду в лидеры. Как он и сказал - «только честный труд» привел «Ак барс» к финалу! Спасибо вам за сезон, ребята, - заявил в своем телеграм-канале Минниханов.

Таким образом, несмотря на поражение казанской команды, болельщики остались довольны игрой. Стадион «Татнефть Арены» был полон зрителями, которые переживали и болели за свою команду. Каждый игрок сумел показать свое мастерство и подарить болельщикам незабываемые эмоции.

– Мы старались, бились в каждом матче, выкладывались на полную. Вместе шли к нашей цели, но остановились в одном шаге от неё. Благодарим каждого, кто болел за «Ак Барс» на арене и у экранов! Ваша поддержка была невероятной. Спасибо лучшим болельщикам – заключила пресс-служба «Ак Барса».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram