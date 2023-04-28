Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) - профильное техническое высшее учебное заведение юго-востока Татарстана

Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) является международным центром интеграции исследований, разработок и образования для цифровых решений в нефтегазовой отрасли, биотехнологиях и смежных областях. Выпускников АГНИ охотно принимают крупные нефтяные компании, потому что знают, что перед ними настоящие профессионалы, которых не надо переучивать. Генеральным индустриальным партнером института является ПАО «Татнефть». Все студенты могут получать именную стипендию компании в размере до 25 000 рублей и проходить стажировки в подразделениях «Татнефти».

Вуз находится в центре одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений - Ромашкинского. Он создавался в 1956 году для того, чтобы готовить специалистов для градообразующего предприятия. И вот уже на протяжении 66 лет институт успешно выполняет возложенную на него важную миссию по обеспечению ПАО «Татнефть», других крупных и малых нефтяных компаний, а также смежных предприятий высококвалифицированными инженерными кадрами.

В Альметьевске многие ребята уже со школьной скамьи мечтают учиться в нефтяном институте, видя перед собой пример своих отцов, братьев, друзей. Их можно понять, тем более что АГНИ сегодня - главное звено в важнейшей цепочке: школа - вуз - ПАО «Татнефть».

Для подростков проводятся экскурсии на предприятия, где им рассказывают о работе в нефтегазовой и машиностроительной отраслях. Понятно, что на юго-востоке республики огромное количество династий отрасли, поэтому школьники с ранних лет знают про тонкости профессии из родительских уст. И в институт поступают с большим желанием, любопытством, интересом.

Вуз ведет подготовку по 10 направлениям подготовки бакалавриата и шести направлениям подготовки магистратуры. В профессорско-преподавательский состав входит свыше 100 человек, из них 16 докторов наук и 65 кандидатов наук.

Реализуется трансформация АГНИ в университет с собственной фронтирной исследовательской повесткой, что позволяет реализовывать уникальные образовательные программы, построенные на широком применении цифровых инструментов и ИИ.

Ведется строительство кампуса мирового уровня «Высшая школа нефти», основная часть которой завершается уже в 2023 году. В кампусе создаются все условия и инфраструктура исходя из базового принципа: синергия науки, образования и производства.

Студенты всех направлений подготовки углубленно изучают иностранные языки (на выбор английский и китайский), цифровые технологии, основы энергоэффективности и энергосбережения, участвуют в командной проектной деятельности. Более того, с третьего курса студенты могут выбрать дополнительную специализацию и параллельно получить диплом о профессиональной переподготовке.

Студентам дается возможность получить и рабочую профессию благодаря тесному сотрудничеству со специализированными центрами подготовки кадров и СПО. А это очень важно, ведь, к примеру, получить допуск и пройти практику на буровой студентам нефтегазового направления можно именно при наличии соответствующей рабочей профессии.

Руководителями большинства дипломных работ выступают специалисты ПАО «Татнефть», выбор наиболее актуальных, перспективных тем предлагают сами работодатели. В начале каждого учебного года составляется план лекций на весь год для ведущих специалистов компании. Государственные аттестационные комиссии по специальностям возглавляют руководители профильных управлений ПАО «Татнефть». Так что взаимодействие с нефтяниками в учебном процессе более чем плодотворное и эффективное.

Показательный факт: в 2023 году Альметьевский государственный нефтяной институт занял 7-е место в рейтинге нефтяных вузов по версии EDUNEWS и был признан наиболее динамично развивающимся высшим учебным заведением. Новый кампус, новаторские учебные программы, сотрудничество с крупными университетами России и зарубежья - все это визитная карточка современного АГНИ. С 2022 года реализуется и проект Передовой инженерной школы совместно с Университетом ИТМО, в результате чего вуз будет готовить специалистов в области биотехнологий, которые владеют навыками программирования.

- Это возможность развития - синергия искусственного интеллекта и биотехнологий в данной образовательной программе позволит подготовить совершенно новых специалистов, которые сейчас необходимы на рынке труда. Уверен, что междисциплинарность проектов в рамках программы даст толчок новым научным и технологическим открытиям, - отметил ректор Альметьевского государственного нефтяного института Александр Дьяконов.

Многолетние традиции, тесная связь с реальным производством, инновационные технологии и огромное желание приносить пользу своей стране - все это Альметьевский государственный нефтяной институт. Не сомневаемся, что впереди его ожидает не менее достойное будущее!

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