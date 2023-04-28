Бакалавриат в IT. Какие направления для будущих айтишников сегодня предоставляет Институт вычислительной математики и информационных технологий

До начала сдачи ЕГЭ остается не так много времени. Первый экзамен пройдет уже 26 мая; и если с подготовительными курсами и репетиторами абитуриенты определились, то остаются вопросы: «В каком направлении двигаться? Какие сдавать экзамены? Какой выбрать университет?»

Для абитуриентов, выбравших информатику в качестве экзамена на ЕГЭ, отличным выбором будет Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. В Институте существует 5 кафедр абсолютно разной направленности обучения в области IT; от классической прикладной математики до информационной безопасности:

- Кафедра прикладной математики и искусственного интеллекта

- Кафедра теоретической кибернетики

- Кафедра анализа данных и технологий программирования

- Кафедра системного анализа и информационных технологий

- Кафедра информационных систем

Институт ВМиИТ полностью соответствует современному пониманию обучения специалистов в области IT-сферы. Сложно найти студента, не работающего в IT-области уже на 3 курсе. В этом году проводится набор на семь направлений подготовки бакалавриата. На каждом направлении мы выпускаем самых востребованных программистов, способных работать в любых областях, но есть дополнительные особенности каждого направления:

- 01.03.02 Прикладная математика и информатика. Наиболее сбалансированное направление для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных создавать не только приложения, но и разрабатывать собственные алгоритмы в самых различных областях IT.

- 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Программа нацелена на формирование профессионального кругозора студента в области научных и прикладных проблем информатики и информационных технологий. Выпускники разбираются в современных технологиях разработки программного обеспечения, методах их проектирования и анализах для решения научных и прикладных задач.

- 09.03.02 Информационные системы и технологии. Цель программы - качественная и комплексная подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных профессионалов в области проектирования, разработки, внедрения, сопровождения и исследования информационных систем. Одним из направлений является лингвистическая обработка текстов с помощью искусственного интеллекта.

- 09.03.03 Прикладная информатика. Самое «прикладное программистское» направление, минимум математики. Программа направлена для выпуска специалистов по мобильной и веб-разработке, разработке приложений для любых операционных систем.

- 10.03.01 Информационная безопасность. Пожалуй, самая востребованная специальность на рынке на сегодняшний день и в ближайшие годы. Защита информации и, наоборот, ее получение с защищенных источников одна из главных целей данного направления.

- 01.03.04 Прикладная математика. Нет, мы не готовим математиков как математические институты. Специалисты этого направления именно крутые IT-специалисты и обладают огромным багажом знаний в области искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей и суперкомпьютерных вычислений.

- 38.03.05 Бизнес-информатика. Крайне актуальное направление, связанное с экономикой. Программа готовит специалистов, способных разрабатывать и использовать информационные технологии в бизнесе и управлении, а также способных участвовать в актуальных процессах цифровой трансформации современной экономики.

- IT-Бакалавриат в России - это ступень высшего образования, которая готовит специалистов для работы в индустрии. Изначально эту роль играл специалитет - пятилетняя программа подготовки, однако на данный момент пятилетняя подготовка достаточно эффективно укладывается в рамках четырех лет, что доказывает успеваемость студентов и отзывы наших индустриальных партнеров. Поэтому бакалавриат - это необходимая ступень, чтобы воспитать зрелого специалиста, - поделился своим мнением первый заместитель директора Института ВМиИТ Антон Егорчев.

В Институте реализуется как платное, так и бюджетное обучение. Помимо обязательных предметов: русский язык и математика - необходимо сдать один из дополнительных на выбор: физика, информатика, обществознание или иностранный язык.

Познакомиться с подробным списком всех направлений, минимальными баллами для поступления, а также узнать дополнительную информацию можно на сайте или в социально-образовательной сети для абитуриентов «Буду студентом!».

Подать документы можно как очно, приехав в Университет по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, 35; так и онлайн, через упомянутый выше портал «Буду студентом!» (Социально-образовательная сеть КФУ Буду студентом! (kpfu.ru)).

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