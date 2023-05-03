В Чувашии растет качество городской среды: двигатели процесса - жители республики

В Чувашской Республике пятый год действует инициированный Президентом России Владимиром Путиным федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Его основная задача - создание и развитие комфортной и благоприятной для населения среды.

По результатам проделанной работы Чувашию признали одним из комфортных для проживания регионов страны. О том, что было сделано в республике в прошлом году и что планируется реализовать в текущем, расскажем в статье.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Важным моментом проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан в процесс благоустройства населенных пунктов, в которых проживают. Для этого ежегодно проводится Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства, где жители сами выбирают территории реконструкции. В этом году голосование под лозунгом «Влиятельные люди» проходит с 15 апреля по 31 мая. Жителям республики на выбор представлены 52 проекта благоустройства в 5 городах и 20 муниципальных округах.

- Каждый голос - это вклад в развитие нашей республики. Ведь именно от жителей зависит, благоустройство какой территории начнется в следующем году. Появится ли поблизости с вашим домом новый парк, сквер, аллея или новый детский городок, решать именно вам. Поэтому призываю всех жителей Чувашии принять активное участие в голосовании. Отмечу, что именно благодаря инициативности жителей в предыдущие годы в регионе появилось 132 общественных пространства, а 25 проектов, набравших наибольшее число голосов на голосовании этого года, будут реализованы уже в следующем году, - отмечает вице-премьер, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов.

По итогам голосования 2022 года в этом году в Чебоксарах начнется второй этап благоустройства Школьного бульвара, в Новочебоксарске будет благоустроен сквер по ул. Молодежная, в Канаше построят набережную вокруг водоема городского парка культуры и отдыха, в Батырево появится парк отдыха.

Для того чтобы принять в участие в голосовании, необходимо зайти и авторизоваться на платформе 21.gorodsreda.ru, выбрать понравившийся проект в своем муниципальном образовании и отдать за него свой голос. Также голоса жителей принимают и волонтеры, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Проголосовать может каждый россиянин от 14 лет. С момента начала голосования в нем приняли участие уже более 60 тысяч жителей республики. Присоединяйтесь и вы.

МАЛЫЕ ГОРОДА - НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Республика ежегодно принимает активное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проектов выделяются федеральные гранты. За все время существования конкурса его победителями стали 11 проектов из Чувашии. Республика входит в число регионов-лидеров, чьи проекты получили финансовую поддержку.

Шесть идей-победителей прошлых лет уже реализованы. Так, например, в Мариинском Посаде в рамках проекта «Веков связующая нить» были благоустроены набережная и местный «Арбат», в Канаше, железнодорожных воротах республики, был разбит сквер «Двенадцать путей», а в Козловке появился парк «Геометрика», концепция которого построена на фактах о личности и достижениях Н. И. Лобачевского.

Победителями двух конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедших 2022 году, стали сразу пять инициатив из Чувашии. Уже в этом году в Цивильске и Алатыре начнется благоустройство исторических центров городов, в Порецком будет реализован проект «Порецкая мена», в Новочебоксарске благоустройство коснется Ельниковской рощи, в Шумерле обновятся парк им. 50-летия Пионерской организации и Центральная площадь.

Новые общественные пространства в исторических городах станут не только излюбленными местами отдыха для их жителей, но и раскроют их туристический потенциал.

ДВОРЫ И МЕЖКВАРТАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

В 2022 году в республике внедрена практика благоустройства межквартальных детских игровых комплексов. В отличие от детских площадок во дворах они значительно больше по площади, а их оснащение гораздо разнообразнее и функциональнее.

- Игровое оборудование, устанавливаемое во дворах, зачастую является однотипным: горка - качели - песочница. К сожалению, результат исследований реализованных проектов прошлых лет указывает на недостаточный объем их обслуживания. Межквартальные детские площадки, в свою очередь, устанавливаются на муниципальной земле и передаются в ведение муниципалитета. Это означает, что в муниципальный бюджет будут закладываться деньги на их эксплуатацию и ремонт, - комментирует замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии - главный архитектор Алена Протасевич.

В 2022 году выбрано 30 территорий для благоустройства в 24 муниципалитетах Чувашской Республики; 25 межквартальных игровых комплексов установили в прошлом году, благоустройство еще пяти завершится в первой половине этого года.

В 2023 году установка межквартальных детских игровых площадок в муниципалитетах продолжится. Их проектирование ведется с учетом пожеланий жителей. Так, помимо детских площадок для всех возрастов в проектах межквартальных игровых комплексов планируется предусмотреть еще и спортивные тренажеры для взрослых.

Дворовые территории теперь благоустраиваются по минимальному перечню, который включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установку скамеек и урн. В 2022 году по этому принципу муниципальными органами в надлежащее состояние привели 210 дворовых территорий. В этом году планируется обновление еще 220 дворов.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Минстрой России ежегодно формирует индекс качества городской среды регионах по итогам работы национального проекта «Жилье и городская среда». Качество городской жизни оценивается на основе 36 индикаторов по шести самым востребованным типам городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. В свою очередь каждый из них также оценивается по ряду показателей: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Чувашская Республика по итогам 2022 года набрала 208 баллов, став лидером в Приволжском федеральном округе. По России же регион вошел в десятку лучших. Благоприятными для проживания городами в Чувашии признаны Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Ядрин, Шумерля, Алатырь, Цивильск и Мариинский Посад. Все они набрали более необходимых 180 баллов.

Чебоксары поднялись с 9-го на 7-е место среди крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек. Также столица республики четвертый год подряд удерживает лидерство в ПФО. Новочебоксарск расположился на 10-м месте среди городов с численностью населения от 100 до 150 тысяч человек.

- Положительная динамика в оценке качества городской среды говорит об эффективной и слаженной работе органов республиканской власти, муниципалитетов, активному участию и поддержке жителей республики в части реализации национальных проектов. Отмечу, что заметно вырос индекс малых городов. К Канашу, Ядрину, Алатырю и Мариинскому Посаду присоединились Шумерля и Цивильск, в результате доля городов с благоприятной городской средой в республике достигла 89%, - комментирует результаты индекса министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.

Индекс качества городской среды Чувашии вырос на 12% с момента начала реализации в Чувашской Республике федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». За 4 года в рамках проекта было благоустроено 132 общественных пространства и 43 дворовые территории по всей республике.