Большие лужи в проездах, озеленение и плохой асфальт: Какие замечания сделали власти Чебоксар подрядчикам

Власти Чебоксар вновь провели выездное заседание, посвященное благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Чиновники и представители администрации оценивали результаты работ, которые провели подрядные организации в течение прошлого года. Всего в рамках объезда было осмотрено 10 различных объектов.

- Пообщались с горожанами, выслушали и взяли под контроль все их просьбы и предложения. Обратили особое внимание на территории, работы на которых ведутся в этом году в рамках вторых этапов, и дали свои рекомендации, - резюмировал глава Чебоксар Евгений Кадышев.

В состав делегации вошли члены постоянной комиссии Собрания депутатов по городскому хозяйству, представители структурных подразделений администрации и подрядчики, выполнявшие работы.

Первым в списке посещений оказался сквер «Площадь Республики», расположенный в Ленинском районе города. Здесь в прошлом году подрядчик «Доррис-Ремстрой» завершил укладку тротуарной плитки на площади 4,5 тысячи квадратных метров, обустроил систему освещения, видеонаблюдения и обустроил для уюта сквер скамейками и урнами. В этом году до конца мая проведут систему автополива, а в июне оформят четыре цветника.

Далее комиссия перебралась в Калининский район города и посетила сквер Текстильщиков по ул. И. Франко. Здесь подрядчик ООО «Стройка-21» в несколько этапов установил наружное освещение и системы видеонаблюдения, а также обновил озеленение и бордюры, уложил асфальт, установил ограждения, террасы и игровые комплексы.

Затем участники осмотрели дворы по улицам Кадыкова, Пролетарская, 324-й Стрелковой Дивизии, пр. Тракторостроителей, а также дворы по проспекту 9-й Пятилетки. Здесь подрядчики ООО «Стройком» и «ДСК № 1» суммарно отремонтировали около 9 тысяч квадратных метров проездов и свыше 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров. Также в Калининском районе делегация посетила лесной массив «Дубовая роща» и территорию обустройства Обиковского леса.

После чего уже ознакомились с работами в Московском районе города. Здесь подрядчики ООО «Дорэкс» и «Кермен» отчитались о благоустройстве дворов по улицам М. Залка, Гражданская, Юго-Западная и бульвару Миттова. Здесь также ремонтировали проезды и тротуары. Конечной точкой стал Школьный бульвар, где в текущем году будет проходить второй этап благоустройства. Если в прошлом году здесь изменили систему освещения, установили опоры и светильники, то в текущем году до конца сентября намерены разбить сеть тротуарных дорожек и проездов, обустроить системы водоотведения, установить детские и спортивные площадки, а также разместить на территории скамейки и урны. Также этим летом здесь появятся системы видеонаблюдения и наружного освещения.

Подводя итоги рейда, глава Чебоксар подчеркнул, что больше всего вопросов возникло к часто встречающимся скоплениям воды на тротуарах и межквартальных проездах, разрушениям нового асфальтового покрытия, озеленению и содержанию территорий.

- Поручили подрядным организациям, ответственным за благоустройство данных территорий, провести обследования, установить причины образования луж и разрушения дорожного покрытия и устранить проблемы в рамках гарантийных обязательств в ближайшее время, - доложил чиновник общественности.

В следующий раз о проведенной работе подрядчики будут отчитываться в конце мая, когда состоится повторный объезд территории для проверки устранения выявленных недостатков.

СПРАВКА

В прошедшем году ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Чебоксар проходили в рамках сразу нескольких программ: подпрограммы «Безопасные и качественные дороги» республиканской программы «Развитие транспортной системы Чувашии» и подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашии». На выполнение данных работ предусмотрено 286,04 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.