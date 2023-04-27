В Татарстане в доме обрушилась кирпичная стена, под завалами спасатели ищут людей

Идет разбор завалов. Фото: МЧС Татарстана

В строящемся трехэтажном доме №4 21 квартала ЖК «Светлый» деревни Куюки Пестречинского района обрушилась кирпичная стена. Сообщение в экстренные службы об этом поступило в 11.46. На место происшествия тут же выехали пожарные и спасатели. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

- В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших и погибших уточняется, - сообщили в МЧС Татарстана.

Установлено, что обрушение кирпичной кладки произошло с третьего по второй этаж. Также поступила информация о том, что в результате произошедшего пострадал один человек – рабочий стройки получил травму ноги и был доставлен в больницу.

На место происшествия также выехали представители прокуратуры.

- Проводится проверка соблюдения требований законодательства об охране труда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Свою проверку провел и следственный комитет республики. По ее итогам уже принято процессуальное решение.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», - заявили в ведомстве.

Отметим, что поиск людей под завалами продолжается. Их разбором занимаются спасатели.

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