Караваны поддержки: из Чебоксар в зону СВО вновь уехала колонна гумпомощи

Из Чувашии в зону прохождения специальной военной операции один за другим тянутся караваны с гуманитарной помощью, предназначенной для военных и мирных граждан. Только в апреле груженные необходимым фуры отправляли трижды. Все было собрано общими усилиями: посильный вклад вносили горожане, предприниматели и крупный бизнес, волонтерские организации, а также депутаты и администрации городов и районов.

ОТ МАШИН ДО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Последняя апрельская партия гуманитарки отправилась из столицы Чувашии поближе к передовой 24-го числа. Груз доставят в четырех заполненных 20-тонных фурах. По сообщению местных властей, в помощь военным и мобилизованным передали автомобили-вездеходы, высокотехнологичное оборудование, автошины, различные строительные материалы и даже мобильную баню от вурнарских волонтеров.

Как уточняют в Фонде развития Чувашии «Перле», этот груз был сформирован при поддержке Правительства Чувашии, самого фонда, благотворительных движений и волонтеров Чебоксар, Вурнарского и Комсомольского муниципальных округов, а также Шумерлинского завода автофургонов.

- Я точно знаю, что в зоне СВО с радостью ждут и бережно относятся к гуманитарной помощи, которую мы вместе собираем. Спасибо нашим землякам, достойным продолжателям предков - победителей фашизма в Великой Отечественной войне, - поблагодарил всех глава Чебоксар Евгений Кадышев.

Между прочим, совсем недавно он сам лично сопровождал одну из гуманитарных колонн, собранных для тех, кто сейчас находится на передовой.

Присутствовавший на церемонии председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов в свою очередь добавил, что в регионе уже приступили к формированию новой партии груза - все с учетом пожеланий и потребности ребят.

Несколько ранее, также в апреле, из столицы Чувашии военнослужащим отправили автомобили высокой проходимости, спецтехнику, автозапчасти и автомасла, приборы ночного видения и квадрокоптеры, лесоматериалы, продукты питания и многое другое.

«ГОТОВЫ И ХОТЯТ УЧАСТВОВАТЬ»

К слову, ранее глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что жители республики проявляют большое сострадание и активность - с инициативами направить «за ленточку» все нужное для бойцов выступают непосредственно сами промышленные предприятия, представители бизнеса различного уровня и рядовое население.

- Победа куется и на передовой нашими земляками, и здесь - всеми неравнодушными гражданами, которые чем могут, делятся, что умеют - восстанавливают, - отметил глава региона.

По данным фонда «Перле», посильный вклад также вносят чувашские студенты и преподаватели, а представители малого бизнеса не только отказываются от наценок, отдавая нужное по закупочной стоимости, но и дарят необходимые бойцам материалы. В рамках одной из апрельских отправок на передовую увезли технику от коммунальных служб и предприятий Чебоксар.

Примечательно, что на регулярной основе из Чувашии уезжают и грузы с гуманитарной помощью для жителей новых регионов России - им общими усилиями направляют одежду, продукты питания, бытовую химию и прочие вещи первой необходимости.