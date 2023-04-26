Подкатывал на кресле и предлагал интим: в Татарстане инвалид избил лежачую женщину

В качестве оружия мужчина использовал трость Фото: Андрей АБРАМОВ

В Набережночелнинском доме-интернате для престарелых и инвалидов один из постояльцев избил лежачую женщину тростью. Конфликт между ними, казалось бы, вспыхнул на пустом месте.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Лежачая женщина, которая не может сама себя обслуживать, окликнула проезжавшего мимо ее комнаты на инвалидном кресле мужчину. Она попросила позвать его свою соседку, чтобы та убрала ее утку. Постоялец интерната огрызнулся, заявив, что женщина не обязана помогать ей. Это привело лежачую постоялицу в ярость, она стала кричать на отказавшего ей мужчину и размахивать деревянной тростью. Горожанин не захотел терпеть к себе такое отношение: он подъехал к пенсионерке, отобрал у нее трость и начал избивать ею оппонентку. Бил по лицу, рукам. В общей сложности нанес более 10 ударов.

На крики прибежал вахтер, он застал женщину в крови и синяках. Ему удалось остановить агрессию нападавшего. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

На допросе пострадавшая в подробностях рассказала о нанесенных ей побоях, а также уточнила одну пикантную подробность. По ее словам, обидчик предлагал соседке интим, поэтому и не хотел звать ее на помощь лежачей женщине.

Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах пожилой мужчина избил тростью сестру.

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