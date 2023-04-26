Зачем мне солнце Монако, когда на даче лучше: на лето казанцы не покупают путевки на море, а активно арендуют загородные дома

Вместо семи дней и ночей в отеле у моря горожане все больше предпочитают провести месяц на даче, пускай даже съемной. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Не all inclusive (пер. с англ. - все включено), конечно, да и пальм не видать, но все же не в пыльном городе, а как-никак на природе. Рассказываем, на что жители столицы Татарстана могут претендовать и какие удобства их ожидают на съемных «шести сотках» с домом.

Казанцы рачительно все подсчитали и поняли, что в большинстве случаев им пока не светит безопасный заграничный отдых на берегу моря. Да и на поездку на отечественное Черноморское побережье как-то не особо хочется тратиться. Подтверждением этому является тенденция, которая отмечается с приходом ранней и теплой весны. Жители столицы Татарстана решили провести отдых вне шумного и многолюдного города и уже сейчас к летнему отпуску вовсю занимаются арендой дач или коттеджей. Так, на смену Турции, Египту и Сочи пришли садовые товарищества, например «Фотон», «Чистое озеро», «Орловка» и «Ивушка». То есть на отдых на природе, но недалеко от Казани с ее благами цивилизации.

- Началось еще с пандемии. Мы решили - раз не можем выехать на море из-за закрытых коронавирусом границ, то нужно искать что-то новенькое, свое, родное. Так, вместо семи дней и семи ночей сняли за меньшие деньги дачу на целый месяц. Нет, мой 14-дневный отпуск, конечно, быстро закончился. Но дача-то под Казанью и машина есть, так что до конца аренды жил там и ездил в город на работу. Семья? А жена с ребенком все это время отдыхала на природе, - рассказал «Комсомолке» житель Казани Дмитрий.

Если есть спрос, значит, есть и предложение. Владельцы загородных домов быстро смекнули, что к чему, и стали публиковать в интернете свои объявления об аренде. Разброс цен нас удивил - от почти 6 до 100 тысяч рублей за месяц. Но и условия за эти деньги тоже разные.

ТРИ ТАБУРЕТКИ И МАТРАС

Так, самая дешевая дача стоимостью в 5999 рублей за месяц была замечена на сайте «Авито.ру». Домик, к слову, расположен в СНТ «Фотон» Советского района Казани. Судя по фото, внутри тут, конечно, не ахти. С трудом представляется, как там можно провести не то чтобы весь летний отпуск, а хотя бы один день.

Один лишь вид обшарпанной кирпичной стены и маленького окошка приведет любого в ужас и напомнит если не скромную монашескую келью, то тюремную камеру точно. Согласно объявлению, из мебели в доме имеются кресло, офисный стул, три табуретки и матрас.

Всего четыре комнаты площадью 39 квадратных метров, которые расположены на двух этажах. При этом хозяин не против заселить туда более восьми человек, даже курящих и вместе с домашними питомцами.

Самое скромное загородное жилище на лето под Казанью. Фото: Avito.ru

Электричество имеется, а это, согласитесь, уже кое-что. Но вот водопровод и санузел внутри дома тут роскошь непозволительная, поэтому умываться и «поправлять галстук» придется на улице. Ну не зима же, в конце-то концов можно и потерпеть это.

Зато на той же улице, то есть на участке с домом площадью 12 соток, отдыхающие могут насладиться видом и ароматом сосен, а также плодовых деревьев. Урожай с них, к слову, разрешается собрать и увезти с собой. Еще один из плюсов - это то, что данная дача окружена лесом сразу с трех сторон. Так что можно в течение всего летнего отпуска наслаждаться долгими прогулками между теми же соснами.

С ДЕТЬМИ И БЕЗ ЖИВОТНЫХ

Дача на «Чистом озере» за 13 500 рублей в месяц. В этом объявлении владелец этих трех соток не стал расписывать всё в деталях. Речь идет о двухэтажном деревянном доме площадью 70 квадратных метров с тремя спальными комнатами, столовой на веранде, кухней, канализацией, газом и электричеством.

Автор объявления, к слову, заверяет, что его дача - это прекрасное место для семейного отдыха. Правда, сдается она только некурящим, можно с детьми, но и без домашних животных.

Неподалеку имеется лес и озеро, которые непременно спасут отпускников от летнего зноя. Напоследок - расстояние от центра Казани до этой дачи составляет всего 23 километра, а добраться до нее можно и на автобусе.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И ТЕЛЕВИЗОР

Дом в Орловке за 20 000 рублей в месяц. Одно из требований владельца - арендатор должен внести еще и залог в размере 10 000 рублей. Согласно объявлению, эти деньги нужны на покрытие расходов за электроэнергию. Остатки залога обещают вернуть.

Так, в качестве резиденции на лето казанцам в этом случае и за указанные деньги предлагают просторный двухэтажный деревянный дом площадью 50 квадратных метров и участком на 8 соток.

Из удобств тут канализация, сезонная безлимитная вода, три кровати, раскладное кресло, а также холодильник, плита, микроволновка, водонагреватель и телевизор.

Сообщается, что на участке много цветов, плодоносящих деревьев и летний душ с подогревом, а неподалеку находятся сосновый лес и озеро. Кроме того, в шаговой доступности еще и два магазина с аптекой. Расстояние от центра Казани до дачи составляет 22 километра. Стоит отметить, что арендодатель указал в объявлении, что отдаст предпочтение тем клиентам, которые заселятся сразу на весь дачный сезон за 80 000 рублей. Неплохой пассивный заработок, однако.

СРАЗУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

А вот, как заверяется в объявлении, комфортабельную дачу в СНТ «Ивушка» и вовсе предлагают снять на целых полгода. Мол, так дешевле - всего 65 000 рублей. Если снимать на меньший срок, то выйдет дороже - минус месяц плюс 5000 рублей к аренде. В итоге если снять эту дачу всего на месяц, то придется выложить все 100 000 рублей.

Такие расценки, конечно, порадуют далеко не всех. Но зато казанцам в этом случае предлагают большой двухэтажный дом площадью в 160 квадратных метров, расположенный на пяти сотках.

Из элементов комфорта в нем имеется сауна, туалет, горячая и холодная вода, интернет, телевидение, более десяти спальных мест, личный пляж и пирс. Звучит, конечно, заманчиво для летнего отдыха, но может, за такие деньги все же отправиться на море?

Одно из самых комфортабельных предложений включает в себя наличие личного пирса. Фото: Avito.ru

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как рассказал «КП» - Казань» частный риелтор Марсель Нигматуллин, самые дорогие дачи Казани расположены в Боровом Матюшино, местной Рублевке, и цена аренды за сутки там варьируется от 9000 до 15 000 рублей. Если же речь идет о месячной аренде, то в ряде случаев она может обойтись и в 150 000 рублей. Также частный риелтор отмечает, что элитные дома гораздо выгоднее сдавать посуточно, нежели помесячно. Таким образом, заработок арендодателей за сезон может достигать шестизначных цифр.

- Если говорить о богатых людях, то в Казани они делятся на две категории. Представители первой для отдыха снимают за городом элитные коттеджи как посуточно, так и на весь сезон, представители второй - несмотря на траты и различные риски, все же улетают на курорты, - говорит Марсель Нигматуллин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram