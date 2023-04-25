ИГиНГТ КФУ дает ключ к успешной жизни

Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета рассказали, как выбрали свою профессию и почему ИГиНГТ дал им отличный старт для раскрытия потенциала.

ПОЧЕМУ ИГиНГТ КФУ?

Студент 4 курса Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Инсаф Шаманов учится по направлению «Нефтегазовое дело» и является президентом студенческого научного сообщества инженеров-нефтяников KFU SPE Student Chapter.

Инсаф родом из небольшого поселка Сабабаш Сабинского района РТ. Как сейчас вспоминает, желание стать нефтяником у него возникло в старших классах, при этом никто из родных в этой области не работал.

Решая, в какой вуз подать документы, Инсаф старался выбрать наиболее престижный и высокорейтинговый университет, расположенный в пределах Татарстана, так как уезжать далеко от семьи не хотелось. В результате выбор пал на Казанский федеральный университет.

Образованный в 1804 году указом императора Александра I Казанский университет заслужил репутацию классического многопрофильного вуза, выпускающего сильных специалистов по гуманитарному, естественно-научному, медицинскому, математическому направлениям. Геологическая школа Казанского федерального университета широко известна своими выдающимися учеными, исследованиями и открытиями. В 2023 году по версии британской компании QS (Quacquarelli Symonds) КФУ занял 40-е место в мире (!) по направлению «Нефтегазовое дело», среди российских вузов – 2-е. Кроме того, Казанский федеральный университет – единственный вуз России, на базе которого образован Научный центр мирового уровня (НЦМУ) в области нефтегазового дела «Рациональное освоение жидких углеводородов планеты».

КФУ реализует стратегический проект «Российский энергетический переход: баланс природного потенциала и глобальных трендов» в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».

ИГиНГТ КФУ обладает научно-исследовательскими лабораториями мирового уровня, оснащенными современным аналитическим оборудованием, где студенты отрабатывают на практике знания, полученные в аудиториях.

ОБЩЕСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТУДЕНТОВ

– Поступая в КФУ, я рассматривал только «бюджетку», но проходные баллы в ИГиНГТ на то время были выше, чем сегодня, – нужно было набрать 240. Все говорили: ты не поступишь, – смеется Инсаф. – Но я набрал в общей сумме 258 баллов и был на 8-м месте среди поступивших.

Уже на 1 курсе у Инсафа возникло желание развиваться в научном направлении, поэтому он вступил в отделение всемирной организации инженеров-нефтяников KFU SPE Student Chapter. Общество объединяет активных студентов, желающих развиваться в своей профессии. Участники организуют молодежные научные конференции, на которые съезжаются студенты всех российских вузов и стран ближнего зарубежья. Более того, конференции становятся площадками для развития сотрудничества между университетами и нефтегазовыми компаниями. В 2018 году, по мнению Международного сообщества инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers), студенческое сообщество КФУ стало лучшим в мире.

– Наличие таких научных кружков, как KFU SPE Student Chapter, выделяет наш институт среди других, – считает Инсаф. – Общество помогает участникам раскрыть потенциал, развиваться в научном направлении, взаимодействовать с нефтегазовыми компаниями, налаживать коммуникации с руководством предприятий и активистами других вузов, обмениваться опытом, изучать производственные процессы, нарабатывать организаторские и лидерские качества.

После 3 курса студенты ИГиНГТ проходят оплачиваемую производственную практику. Инсаф выбрал ООО «Газпромнефть-Хантос» – одно из крупнейших добывающих предприятий ПАО «Газпром нефть».

– Это был потрясающий опыт – отправиться с вахтовиками на север, побывать на закрытой территории, скрытой от глаз обычных людей. Благодаря научной деятельности в составе KFU SPE Student Chapter у меня было понимание работы на промысле, поэтому я был определен помощником оператора, с которым ездил по «кустам» – скважинам. За месяц студенты-практиканты зарабатывают 130 000 рублей с учетом северного коэффициента. Казанский федеральный университет заботится о материальном благополучии студентов. Все бюджетники получают стипендию, а отличники – повышенную. Есть надбавки за участие в спортивных, творческих, научных мероприятиях, - говорит Инсаф.

Он отмечает, такие специальности, как геолог, геофизик, геохимик, гидрогеолог, разработчик нефтегазовых месторождений, входят в список самых востребованных. При этом выпускники Института геологии и нефтегазовых технологий получают универсальные знания в различных областях, а потому могут работать не только в геологии и нефтегазовом деле, но и в программировании, строительстве, транспортной структуре.

ИГиНГТ: ОТ ТВОРЧЕСТВА ДО НАУКИ

Студентка 2 курса магистратуры Анастасия Тимофеева приехала в Казань из Башкортостана (пос. Приютово). Любовь к геологии ей привил отец, работающий на месторождении машинистом подъемника.

– Он убедил меня, что за нефтянкой – будущее России, – говорит Настя. – Сфера высокооплачиваемая, перспективная, а главное – интересная. Поступив в ИГиНГТ на направление «Геология», я воодушевилась атмосферой института: преподаватели и студенты – как большая семья, все друг другу помогают и друг друга вдохновляют. Старшекурсники проходят стажировки в иностранных компаниях, пишут статьи в научные издания, делают доклады и выступают с ними на всемирно известных конференциях! Это очень воодушевило меня на высокий старт! Я поняла, что хочу окунуться в студенческую жизнь и попробовать себя в разных сферах. Начала с творчества – мы готовили номера для фестивалей «День первокурсника», «Студенческая весна», «День геолога» и пр. Это был незабываемый опыт и впечатления! Но в конце 1 курса я решила инвестировать свое время в более перспективные увлечения и занялась наукой. В ИГиНГТ КФУ двери лабораторий мирового уровня открыты даже для первокурсников! Я выбрала нефтехимическое направление и после пар стала посещать лабораторию внутрипластового горения, где моим наставником стал аспирант-иностранец, разговаривавший только на английском языке. В первое время было сложно, приходилось параллельно учить английский, искать переводчика, зато за короткое время я отлично подтянула знания языка. В лаборатории училась смешивать реагенты, изучала поверхностно-активные вещества, которые позволяют повысить коэффициент извлечения нефти. На основе полученных знаний написала первую научную работу и выступила с ней на конференции. Этот опыт помог мне почувствовать себя более значимой, и, отбросив сомнения, я стала участвовать в круглых столах, конкурсах, съездах. Благодаря научной деятельности побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, а в этом году увидела озеро Байкал! ИГиНГТ КФУ максимально поддерживает инициативы студентов, предоставляет благородную почву для развития талантов: лаборатории, оснащенные аудитории, компьютерная техника. Также можно найти применение своим увлечениям: занимаясь видеосъемкой, я смогла трудоустроиться в Инкубатор дистанционных образовательных проектов, где снимаю научно-познавательные ролики для YouTube-канала ИГиНГТ.

Как отмечает Настя, самое незабываемое в студенческой жизни геологов – это полевые практики:

«После 1 и 2 курсов студенты ИГиНГТ выезжают на геологические разрезы и 10 дней изучают породы. Это незабываемые впечатления! Спишь в палатках, готовишь на полевой кухне для 60 человек, купаешься в Волге… Не зря нашу профессию называют одной из самых романтичных».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий имеют возможность обучиться в Центре дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) ИГиНГТ КФУ. Параллельно основному образованию они могут пройти курсы профессиональной переподготовки по геологии, нефтегазовому делу, геодезии, маркшейдерскому делу и пр.

Желающие подготовиться к зарубежной магистратуре или к работе в иностранных компаниях, могут улучшить свой английский, пройти программу профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере геологии и нефтегазовых технологий». У студентов-нефтяников ИГиНГТ есть возможность получить рабочую профессию «Оператор добычи и газа 3-го разряда» для прохождения оплачиваемой практики при обучении. Узнать о курсах профессиональной переподготовки можно на сайте cdogeo.kpfu.ru.

КАК ПОСТУПИТЬ В ИГИНГТ КФУ?

Подготовка студентов в ИГиНГТ ведется по двум направлениям:

- «Геология» (профили: «Геология», «Геофизика», «Инженерная геология и гидрогеология» и «Геология и освоение месторождений нефти и газа»)

- «Нефтегазовое дело» (профиль: «Разработка месторождений углеводородов»)

Для поступления в институт на очное отделение на направление «Геология» абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, физике/географии/ информатике (на выбор), на направление «Нефтегазовое дело» – по математике, русскому языку, физике/химии/информатике (на выбор).

СПРАВКА

В 2022 году для поступления на направление «Геология» минимальный проходной балл составил 160, средний – 205, на направление «Нефтегазовое дело» минимальный проходной балл был 166, средний – 224. Сегодня в ИГиНГТ обучается 1191 студент, из них 1172 очно, 19 – заочно.

Подготовка студентов по заочной форме обучения ведется по направлению «Геология».

Ознакомиться с условиями поступления на «заочку» можно на сайте.

Более подробную информацию об Институте геологии и нефтегазовых технологий и условиях поступления можно найти на сайте.

О приемной комиссии на сайте , о дополнительном профессиональном образовании параллельно основному.

Наши контакты и соцсети

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