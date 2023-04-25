«Справочник абитуриента» в помощь поступающим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционно в преддверии главного события в жизни выпускников «Комсомольская правда» в Татарстане» выпустила «путеводитель» с полезной и интересной информацией для будущих студентов.

ПРО ВУЗЫ, ССУЗЫ И КУРСЫ

Качественное образование - основа успеха в профессии и жизни. Чтобы быть востребованным специалистом в будущем, нужно выбирать специальность с учетом тенденций развития рынка труда. Мы расскажем, где получить хорошее образование, которое станет твердым заделом для будущих успехов, а также о популярных сегодня и востребованных в будущем направлениях подготовки. Познакомим с учебными заведениями, выпускники которых ценятся в нашей стране и за рубежом.

1. Казанский федеральный университет

2. Институт вычислительной математики и информационных технологий

3. Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) КФУ

4. Казанский государственный энергетический университет

5. УНЦ «АйТиКом»

6. Казанский национальный исследовательский технологический университет

7. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия

8. Чувашский государственный университет

9. Набережночелнинский государственный педагогический университет

10. Альметьевский государственный нефтяной институт

11. Казанский педагогический колледж

12. Онлайн-школа «ЮАЙТИ»

ПРО ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ

Как только отгремят выпускные балы, вчерашние одиннадцатиклассники получат новый социальный статус: абитуриенты. А вместе с ним возникнут и новые заботы - сбор и подача документов в вуз. Мы собрали ответы на самые важные вопросы о поступлении: как, когда и какие документы подавать, во сколько вузов можно поступать, можно ли отозвать заявление, сроки приема.

ПРО ПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНИКИ И НАВЫКИ

В будущем определять развитие рынка труда станут универсальные социальные навыки - soft skills. Уже сегодня они играют большую роль при трудоустройстве. Что это за умения, для чего они будущему студенту, как их развить, читайте в нашем справочнике.

ПРО ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ СТАРТАПЫ

Студенческие годы - лучшее время для реализации своих идей. Составили топ-3 стартапов, созданных студентами и поменявших мир вокруг нас. Вдохновляйтесь вместе с нами!