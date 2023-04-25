21 человек пострадал, погибла девушка, а виновника пожара в общежитии Чебоксар не посадят в колонию

Пожар на улице Шевченко произошел 5 января 2023 года. Фото: прокуратура Чувашии

55-летнего жителя Чебоксар обвиняли по двум уголовным статьям: «причинение смерти по неосторожности» и «уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем».

Речь идет о пожаре в общежитии на улице Шевченко. Тогда мужчина у себя в комнате по пьяни закурил самодельную сигарету, не потушил ее и просто бросил на пол. Из-за этого произошло возгорание. В результате пожара пострадал 21 человек, а 19-летняя девушка получила смертельное отравление дымом и ожоги. Несмотря на все усилия врачей она скончалась в больнице на следующий день после произошедшего. Также жителям общежития был причинен ущерб на более чем 3,28 миллиона рублей.

- Согласно заключению психиатрической экспертизы, мужчина не осознавал и не осознает фактический характер, а также общественную опасность, своих действий из-за психического заболевания. Судом он был признан невменяемым, - сообщает следственный комитет Чувашии.

В итоге виновного в пожаре было решено отправить на принудительное лечение в псих-диспансер специализированного типа, так как он представляет опасность не только для себя, но и для окружающих. Правда, как в этом случае мужчина будет возмещать ущерб, не понятно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram