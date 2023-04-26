Помощник татарстанским аграриям

Цифровые решения ответственны за целый спектр производственных задач и качество выполнения всех технологических процессов, обеспечивая эффективность и прибыльность агробизнеса.

В этом успели убедиться сельхозпроизводители, которые используют технику Ростсельмаш, оснащенную инновационной платформой РСМ Агротроник, которая позволяет собирать объективные данные о работе каждой агромашины в хозяйстве. Электронная система позволяет аграриям свести простои к минимуму, экономить топливо, сокращать потери урожая и повысить дисциплину труда и ответственность механизатора.

- На протяжении последних лет уже в базовой комплектации для наших машин доступна электронная система агроменеджмента РСМ Агротроник. Она нацелена на улучшение работы аграриев, упрощая их ежедневный труд через цифровизацию. Например, в системе есть опции, которые позволяют оберегать механизаторов. Датчики считывают биометрию лица, и, если человек начинает уставать, раздается голосовое оповещение. Если же механизатору стало плохо, либо он заснул, система автоматически остановит машину во избежание аварии, - пояснил заместитель директора департамента продаж Ростсельмаш Андрей Ряпин. Он подчеркнул, что в основе цифровой системы агромашин Ростсельмаш лежат программные разработки от собственных инженеров компании.

РСМ Агротроник позволяет дистанционно понимать «состояние» агромашины: ее активность–простой, движение, рабочий режим, скорость и отображает эти данные на карте. Анализирует параметры выполняемой агромашиной работы: скорость вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, и т. д. Фермер получает представление о выполняемом технологическом процессе, а также о параметрах систем, работы узлов и агрегатов: оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости ит. д. Предупреждает платформа и аварийные ситуации, связанные со сбоем основных механизмов техники, а также напоминает о необходимости ТО.

Удалось побеседовать с главным инженером агрофирмы «Аняк» Актанышского района. «У нас в хозяйстве работают зерноуборочные комбайны RSM 161, ACROS 595 и TORUM 750, на которых РСМ Агротроник стоит в базовой комплектации. В течении сезона пользовались основными функциями: контролировали скоростные режимы работы техники, снимали данные по выгрузке зерна, проверяли технические характеристики работы двигателя. Очень удобно было смотреть, когда возникали нештатные ситуации, и бортовая система показывала нам ошибки в работе техники, которые можно было оперативно решить либо своими силами, либо вызвать сервисных инженеров».

Агромашины компании не первый год успешно используются аграриями Татарстана, которые на практике убедились в их производительности и функциональности. В этом году очередным обладателем новой техники от Ростсельмаш стало крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Нуриев» Апастовского района Татарстана.

- В этом году мы впервые начинаем работать в полях и сразу с тракторами Ростсельмаш 2375. В сельском хозяйстве сейчас очень много цифровых решений, это целая наука, и система РСМ Агротроник поможет нам следить за своей техникой, ее состоянием и производительностью. Это сильно упростит нашу работу и будет нам только в помощь. РСМ Агротроник идет в нужном направлении, - рассказал глава КФХ Алмаз Нуриев.

Кстати сказать, для Алмаза Нуриева и владельцев тракторов Ростсельмаш будет актуальной новая разработка инженеров производителя – система РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль, которая разработана для повышения производительности сельскохозяйственных помощников до 60%!

- РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль в марте этого года стал доступен для установки на тракторы 2000 серии. Он эффективен для аграриев, работающих на небольших полях или полях сложной формы, для выполнения транспортных операций и других работ, - отмечает директор департамента маркетинга Ростсельмаш Андрей Рябов.

Система устанавливается непосредственно на рулевую колонку. Систему полностью можно установить на трактор всего за 3 часа. Основной особенностью новинки является снижение трудоемкости полевых операций до 60%. Благодаря электрорулю уменьшается количество пропусков и перекрытий, экономится топливо, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится гораздо эффективнее.

Вообще, компания Ростсельмаш предлагает порядка тридцати электронных систем для решения различного рода задач: от выстраивания оптимального маршрута без перекрытий, то расчета скорости движения и повышения качества работы в ночное время суток. Это далеко неполный список того, какие возможности открывает РСМ Агротроник владельцу агромашины. Система ничего не упускает, не забывает, не теряет – она беспристрастна и объективна, а также позволяет грамотно и честно контролировать работу механизаторов, объективно рассчитывая оплату их труда.

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