Очное шествие «Бессмертного полка» заменят на другие мероприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в Чувашии не будет. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, в каком формате пройдет «Бессмертный полк» в Чебоксарах 9 мая 2023 года и как принять в нем участие.

Как принять участие в «Бессмертном полке» 9 мая 2023 года в Чебоксарах

Жители Чебоксар и Чувашии могут принять участие в «Бессмертном полке» в обновленном формате. К примеру, можно разместить портреты ветеранов на окнах домов или на машина, биографию ветерана можно также загрузить на официальный сайт движения.

- Очень важно дойти до каждого ветерана Великой Отечественной войны и тех людей, которые заслуживают нашего внимания в этот Великий праздник, - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

В каждом образовательном учреждении республики пройдут встречи с ветеранами, пройдут концерты, акции и конкурсы. В начале мая пройдет акция «Часовой у знамени Победы». Кроме того, школьники будут заступать в караул и нести вахту памяти возле крупных мемориальных объектов в рамках акции «Пост №1».

В преддверии праздника, 5 мая, для школьников и студентов пройдет единый урок, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поисковые отряды помогут привести в порядок воинские захоронения. Ожидается, что в праздничных мероприятиях будут участвовать более 150 тысяч жителей республики.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая военная техника проедется на параде Победы 9 мая 2023 года в Чебоксарах.

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