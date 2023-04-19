В больнице Татарстана тестируют искусственный интеллект, который следит за пациентами

Система также помогает избежать эмоционального выгорания младшего медперсонала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современные технологии стали неотъемлемой частью жизни не только отдельно взятого человека, но и всего общества в целом. Сейчас довольно трудно представить организации, которые не использовали бы достижений современного технологического прогресса. Таким примером является и сервис умной видеоаналитики для медучреждений «ИИ-Мониторинг». Это программный комплекс на базе технологии компьютерного зрения.

Данный сервис самостоятельно разрабатывается компанией «Платформа Третье Мнение» с 2018 года. Ее офис находится в ОЭЗ «Иннополис». Сервис интеллектуального видеонаблюдения стал одним из первых подобных продуктов в своем классе и первой подобной разработкой в России.

- Программный алгоритм круглосуточно анализирует видеопоток, поступающий с камер, установленных в палатах или коридорах медучреждений. Нейросеть распознает события в режиме реального времени. Например, самостоятельное хождение ослабленного пациента или попытку встать, длительное отсутствие больного в палате, длительное пребывание человека в одном положении, - рассказывает гендиректор компании Анна Мещерякова.

Так, при наступлении одного из перечисленных событий на монитор дежурной медсестры, на мобильное приложение в смартфоне и умных часах мгновенно поступает уведомление со стоп-кадром из видеозаписи. Это может быть предупреждение о риске падения или длительном отсутствии в палате пациента. Искусственный интеллект таким образом помогает избежать вероятных травм пациентов, а также контролирует качество медицинского ухода и осуществляет профилактику пролежней у тяжело больных.

- Для обеспечения приватности высокого уровня, как было сделано в ряде случаев, камеры в палатах оснащаются автоматическими закрывающимися устройствами - шторками, либо применяется режим размытия изображений. Если необходимо, то устанавливаются датчики движения. Также доступен режим прямой трансляция видео, а записи могут сохраняться в защищенном архиве данных медицинского учреждения. Существует и режим ненавязчивого наблюдения за пациентами, требующими повышенного внимания, - отметила Анна Мещерякова.

ВЫСВОБОЖДАЕТ ВРЕМЯ ОБХОДА БОЛЬНЫХ

Ни для кого не секрет, что в татарстанских больницах, да и во многих российских наблюдается нехватка медсестер и младшего медицинского персонала, что приводит к высокой нагрузке и текучести кадров. В связи с этим может снижаться качество ухода за пациентами. Также не забываем про устойчивый процент случаев больничного травматизма и осложнений. По данным разработчиков системы умного видеонаблюдения за пациентами, даже при прямом видеонаблюдении около половины событий в той же палате могут быть пропущены медперсоналом.

- Система оптимизирует процесс оказания ухода и медицинской помощи, а общий контроль за соблюдением назначений приводит к ускорению лечения и минимизации осложнений, - заявила Мещерякова.

По ее словам, время, которое тратится на плановые «живые» обходы высвобождается, что предотвращает выгорание врачей и медперсонала. Применение сервиса приводит к уменьшению текучести кадров с 30% до 10%.

Когда надо система отправляет медперсоналу сообщение о произошедшем событии, причем вместе со стопкадром записи камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено пресс-службой

Кроме того, система видеонаблюдения за пациентами – это доказательная база. Так, если родственники или сами больные выдвигают медикам необоснованные претензии в части оказания ненадлежащего сервиса и ухода, то у заведующего отделением есть видеосвидетельства того, что это не так.

ПРАВИЛЬНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Что же касается самого пользовательского интерфейса «ИИ-Мониторинг», то он прост и понятен, в нем нет каких-либо дополнительных настроек. Система ориентирована на работу персонала с входящей информацией, пуш уведомлениями о распознанных событиях. Генерируемые программой аналитические отчеты используются заведующим или главным врачом. При этом система бесшовно интегрируется с любыми IP-камерами, установленными в учреждении.

- Точность детектирования событий, то есть правильность интерпретации видеоизображений программой, составляет 97,2% в терапевтическом отделении и 96,3% в реанимации. Это означает, что программа ошибается крайне редко или в случаях, связанных с вмешательством в видеоанализ посторонних факторов, - отметила директор компании «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова.

К слову, данную систему уже вовсю тестируют в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана. Ее врачи уже отметили, что каждое седьмое срабатывание системы предотвратило серьезное ухудшение состояния пациента, которое могло закончиться летальным исходом.

В РКБ искусственный интеллект следит за больными в двух палатах кардиореанимационного отделения, которое специализируется на оказании помощи людям с острой и декомпенсированной хронической сердечно-сосудистой патологией, а также жизнеугрожающими состояниями, а именно острым коронарным синдромом, острым инфарктом миокарда и нарушениями ритма сердца. Интересно то, что система была адаптирована под специализацию реанимационного отделения и срабатывает на самостоятельные попытки встать ослабленных пациентов, попытки поворота, симптомы тремора, а также длительное отсутствие перемены положения тела больного. По наблюдениям специалистов РКБ, система особенно быстро реагирует на тремор, в этом случае важна оперативность медперсонала, так как пациент в таком состоянии может себе навредить.