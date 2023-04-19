Сейчас заплачу: ударивший шестиклассницу казанец извинился на камеру

Казанец назвал причину нападения на школьницу Фото: принтскрин видео.

Ударивший в подъезде шестиклассницу житель Казани извинился на камеру. Мужчина записал видеообращение, в котором попросил прощения за свой резонансный поступок.

- Я ударил девушку. Зачем это сделал? Я был просто пьян. Участковый провел со мной профилактическую работу. Вину признаю, раскаиваюсь, - говорит на камеру казанец.

Мужчина попросил прощения у девушки, ее родителей, а также у жителей дома и «всей Казани и Татарстана».

- Обещаю, что больше так не буду. Сейчас заплачу, извините меня, - говорит казанец и начинает всхлипывать.

Напомним, инцидент произошел 17 апреля в одном из жилых домов по улице Зорге. Школьница возвращалась домой с уроков – зашла в подъезд и вызвала лифт. Следом за ней зашли взрослые. Мужчина начал кричать на ребенка за то, что перед ним не придержали дверь. После этого он ударил девочку в живот кулаком. Напуганная школьница ушла, а находившаяся рядом женщина сделала вид будто ничего не произошло.

В скором времени полицейские нашли дебошира. В момент задержания он был все еще пьян. По началу заявлял, что ничего не помнит об инциденте с девочкой в подъезде. К счастью, его выходка попала на кадры камеры видеонаблюдения, поэтому уйти от ответственности казанцу не удалось. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали о нападении воспитательницы детского сада на двухлетнюю девочку. Женщина отхлестала малышку по лицу и теперь ответит за свой поступок в суде в рамках уголовного дела.

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