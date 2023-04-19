16 июня в лицее №146 «Ресурс» в Казани пройдут соревнования по бегу в ползунках «Маленький чемпион-2023»

В этом году бег в ползунках «Маленький чемпион» пройдет на территории лицея №146 «Ресурс» (г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 89а). Старты намечены на 9.00.

«Маленький чемпион» - это праздник для детей до 3 лет и их родителей с участием веселых клоунов, а также с большим количеством подарков для малышей.

Главные участники - дети, которым предстоит совершить «забег» на время.

Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях: забег до 1 года, до 2 лет, до 3 лет.

Возраст участников соревнований определяется на 16 июня 2023 года.

ВАЖНО! В этом году регистрация будет не одна сразу для всех, а по времени для каждой возрастной категории отдельно:

9.00 - 9.20 - регистрация первой группы (от 6 месяцев до 1 года)

10.40 - 11.00 - регистрация второй группы (от 1 года до 2 лет)

12.00 - 12.20 - регистрация третьей группы (от 2 до 3 лет)

10.00 - 10.15 - торжественное открытие

Забег первой группы - 10.15 - 11.36

Забег второй группы - 11.40 - 12.24

Забег третьей группы - 12.30 - 13.30

Победителей ждут подарки от партнеров мероприятия.

Помимо 1-го, 2-го и 3-го места будут дополнительные номинации:

1. «Малыш, который никуда не торопится»

2. «Самый креативный образ»

3. «Самые дружные болельщики»

4. «Самый удачливый малыш»

5. Приз зрительских симпатий

Приглашаем семьи с детьми до 3 лет принять участие в соревновании.

Обязательна предварительная регистрация!

Предварительная регистрация участников соревнований с указанием Ф. И. О. родителей или законных представителей участника, их телефона и даты рождения ребенка проходит до момента формирования полного списка участников: максимум - до 15 июня.

Зарегистрироваться можно следующими способами:

- Предпочтительный способ - заполнив форму для регистрации

- Позвонив по телефону горячей линии: 8 (843) 528-20-30

- Отправив СМС с вашим именем, именем ребенка-участника и его возрастом на номер +7-903-313-27-41

- Отправив контактные данные (ваш телефон, ваши Ф.И.О., а также возраст и Ф.И.О. ребенка) на адрес: alvimay@mail.ru с пометкой «Маленький чемпион-2023».

Организаторы мероприятия свяжутся с вами, позвонив в удобное для вас время.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

- Свидетельство о рождении (можно копию)

- Сменную обувь. Лишние вещи можно оставить в гардеробе

- Игрушку или что-то интересное, чем вы будете заманивать малыша к финишу (помогать ребенку физически, прикасаться к нему запрещается)

- Приветствуются плакаты, кричалки и прочие формы поддержки. Победителей награждают в каждой возрастной группе

- Воду - обязательно, перекусить - по желанию. Будут работать раздевалки, где можно переодеть ребенка

- Деньги - по желанию, на мероприятии будут продаваться товары и полезности для малышей

- И, конечно, хорошее настроение!

С ПОЛОЖЕНИЕМ О СОРЕВНОВАНИИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ.