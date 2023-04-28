В Марий Эл с 10 апреля запрещается готовить еду на открытом огне, в том числе и на углях, в непредназначенных для этого местах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Марий Эл с 10 апреля запрещается сжигать сухую траву и мусор, готовить еду на открытом огне, в том числе и на углях, в не оборудованных для этого местах. Связано это с тем, что в регионе до 10 мая действует особый противопожарный режим.

Рассказываем, где можно пожарить шашлыки в Йошкар-Оле на майские праздники и при этом не получить штраф.

Места для шашлыков в Йошкар-Оле в 2023 году

Клуб активного отдыха «Викинг»

Находится в пяти километрах от Йошкар-Олы в деревне Большой Шаплак. Здесь можно не только пожарить шашлыки, но и активно провести отдых. Аренда домиков и беседок с мангалом начинается от 600 рублей за час.

За отдельную плату можно поиграть лазертаг, пейнтбол, гидробол. Из развлечений также катание на квадроциклах и багги, тир, футбол и волейбол.

Центр активного отдыха «Золотой фазан»

База отдыха расположена в чистом перелеске, недалеко от Сернурского тракта. На территории расположены коттеджи и бунгало, спортивные площадки, веревочная полоса препятствий, беседки для пикника, баня.

Арендовать беседку с мангалом можно от 500 рублей за час. Пока жарятся шашлыки, здесь можно поиграть пейнтбол, устроить соревновательные игры в русском народном стиле и пострелять в тире.

Загородный комплекс «В гостях у сказки»

Желающие могут отдохнуть в деревне Савино, неподалеку от Йошкар-Олы. Беседки вместимостью от 15 до 20 человек сдаются здесь от 500 рублей за час.

Гостям комплекса предлагают размещение в коттедже с сауной и бассейном или в домике с большой верандой. Из развлечений — скалодром, полоса препятствий, можно также взять в прокат спортивное снаряжение.

База отдыха «Черное озеро»

База расположилась на берегу Черного озера. Желающие могут арендовать здесь как столик с мангалом от 400 рублей за час, так и беседки от 600 рублей за час. Для больших мероприятий есть шатер.

Те, кто не желает жарить шашлык самостоятельно, могут заказать его в кафе на территории базы отдыха. В меню — куриный, свиной шашлык, крылышки и не только.

База отдыха «Солдат удачи»

На территории для отдыха предусмотрены беседки и домики, вмещающие от 10 до 60 человек. При этом снять их можно от 600 рублей в час.

Из развлечений на свежем воздухе здесь есть большой выбор активных игр: веревочный город, скалодром, катание на квадроциклах, соревнования, лазертаг, пейнтбол и гандбол.

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