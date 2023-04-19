Не придержала дверь: в Казани мужчина ударил шестиклассницу кулаком в подъезде

Стоявшая рядом женщина никак не отреагировала Фото: принтскрин видео.

В Казани мужчина ударил у лифта шестиклассницу кулаком в живот. Как выяснилось позже, житель столицы Татарстана оказался недоволен тем, что девочка не придержала перед ним входную дверь в подъезде.

Школьница возвращалась домой с уроков – зашла в подъезд и вызвала лифт. Следом за ней зашли взрослые – мужчина и женщина. Казанец начал ругать ребенка за то, что перед ним не придержали дверь. Затем он и вовсе ударил девочку кулаком в живот. Напуганная школьница поспешила уйти от агрессивного взрослого. Дома она рассказала о произошедшем родителям.

Родственница девочки сообщила, что с трудом удержала отца ребенка от самосуда. Вместо этого отвела в отдел полиции, где возбудили административное дело. Вскоре буйного соседа задержали. Он был пьян и уверял, что не помнит о встрече с девочкой. Пытался даже притвориться спящим, но это не помогло – казанца доставили в отдел полиции и поместили в камеру предварительного заключения. Благо, камеры видеонаблюдения запечатлели момент нападения на ребенка и теперь ссылаться на амнезию у казанца не получится.

Между тем, жители дома рассказали, что этот мужчина уже был замечен в конфликтах с соседями.

Ранее мы рассказывали о нападении воспитательницы детского сада на девочку. В Нижнекамском районе Татарстана женщина во время утренней прогулки несколько раз ударила малышку по лицу, не остановил ее даже плач ребенка. На педагога, в отличии от буйного соседа, завели уголовное дело. Скоро оно будет рассмотрено в суде.

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