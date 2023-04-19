Экс-полковник полиции Тарас Дорошкевич в суде дал показания по делу о гибели пенсионерки в пожаре

По словам Дорошкевича, он был на месте пожара. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В среду, 19 апреля, бывший полковник полиции Тарас Дорошкевич и некогда начальник казанского ОП «Зареченский» прибыл в Верховный суд Татарстана. Но туда он был вызван не за его скандальные миллионные доходы или за стрельбу по подчиненным. Суду нужны были его показания по делу о поджоге дома на улице Грузовая в Казани, в котором сгорела немощная пенсионерка.

На скамье подсудимых, напомним, оказались двое мужчин – Ильгиз Г. и Сергей С. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в убийстве, мошенничестве, покушении на совершение преступления и в том самом поджоге.

Напомним, пожар бревенчатого дома на улице Грузовая в Кировском районе Казани произошел 17 июня 2021 года. В этот день уже в ходе разбора сгоревших конструкций спасателями было обнаружено тело 68-летней пенсионерки Лидии Самойловой. По версии следствия, это был поджог, которым Ильгиз Г. хотел прикрыть свое мошенничество с домом погибшей. Он попытался провернуть аферу и с ее долей в квартире, но попался. На его след вышли правоохранители.

РАССКАЗАЛ, КТО ЕГО НАДОУМИЛ НА ЭТО

Еще в день пожара второй подсудимый – Сергей С., который жил по соседству с погибшей пенсионеркой, дал признательные показания, что поджог совершил он и на это его надоумил Ильгиз Г. По словам мужчины, осознание своей вины ему пришло уже во время пожара. В этот момент он понял, что совершил нечто ужасное. Тогда он хотел спасти пенсионерку и полез в огонь. В результате чего получил ожоги, но спасти женщину не получилось.

Сейчас же мужчина отказывается от своих слов и утверждает, что он признал свою вину под давлением правоохранителей.

Поэтому их и вызвали в Верховный суд Татарстана для дачи показаний. Среди них оказался и уже бывший начальник ОП «Зареченский» Тарас Дорошкевич.

В день пожара, 17 июня, он тогда еще действующий полковник полиции лично выезжал на место происшествия. Там он увидел подсудимых, которые ходили вокруг да около и очень нервничали. Их увезли в отделение. Там, по словам Дорошкевича, в присутствии других полицейских Сергей С. признал свою вину и рассказал, как все происходило.

- Сергей С. сказал, что второй подсудимый попросил подселиться к Лидии Самойловой. А сам он жил еще и в соседнем доме. При этом Ильгиз Г. продал дом и участок земли, на котором он стоял, за 10 миллионов рублей еще до пожара. Еще Сергей С. сообщил, что пенсионерка мешала Ильгизу Г. Во время дачи показаний никто не оказывал на него никого давления, - заявил в суде Дорошкевич.

ИСПУГАЛСЯ СОКАМЕРНИКОВ

Подтвердил факт признания вины Сергея С. и старший лейтенант юстиции Арсен Мамаев. Он не раз допрашивал мужчину.

- Первый раз допрос был проведен в форме знакомства, подтверждает ли он свои показания. Вину свою он признал полностью. С оперативными сотрудниками тоже посещал Сергея С. Было заявлено, что Ильгиз Г. оказывал давление на него. К нему подходили люди и говорили, чтобы он признал свою вину, раз все сам совершил. Жалобы на действие сотрудников полиции Сергей С. никогда не подавал, - рассказал Мамаев.

Тут речь идет о том, что уже в СИЗО Ильгиз. Г оказывал на сообщника давление через сокамерников. Сергей С. не написал заявление на него, потому как боялся усугубить свое положение в этой среде.

Сергей С. теперь заявляет, что дал признательные показание под давлением. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

«Я БУДУ ЕЗДИТЬ, Я ХОЗЯИН»

Как следует из материалов уголовного дела, Ильгиз Г. еще в 2017 году специально втерся в доверие к, как оказалось, довольно состоятельной пенсионерке. Даже поначалу снимал комнату в доме по соседству. Он впечатлил живущих по улице Грузовая своей доброжелательностью и открытостью. Вскоре он переехал к Лидии Михайлове и начал ухаживать за ней. Ей одной по состоянию здоровья было трудно вести хозяйство, да и родственники не часто приезжали навестить ее. Пенсионерка с радостью приняла помощь мужчины.

Когда она стала совсем плоха и начала с трудом передвигаться, Ильгиз Г. огородил ее как родственников, так и от соседей. Во дворе дома даже собаку завел.

Обеспокоенные родственники заподозрили неладное, когда мужчина с порога спрашивал их, мол, зачем пришли? А пришли, чтобы решить с пенсионеркой вопрос с автомобилем, который был куплен для ее сына. Но та решила отдать его Ильгизу Г., который в тот момент ухаживал за ней. Якобы он будет возить ее на машине в больницу.

- Я буду ездить, я хозяин. Зачем к нам приходите без предупреждения, я же к вам домой так не захожу. Сейчас мы вызовем полицейских. Для соседей у нас двери всегда открыты, они нормальные люди. А вы пришли оскорблять моего человека, - записали на видео родственники одно из выступлений мужчины.

Пенсионерка, в свою очередь, заявляла, что ее сын пьяница и ему нельзя садиться за руль, вот и требовала у родственников отдать ключи от автомобиля Ильгизу Г. Но те не делали этого, потому как не доверяли мужчине.

- Я посажу вас всех, замучили вы все меня. Он мой муж, он тут прописан. Не травите меня. Вон отсюда все. Никакого покоя нет, - кричала на родню пенсионерка.

«Бабуля мы тебя спасти хотим»: хотела достучаться до женщины ее внучка. Однако та стояла на своем.

Отметим, что по результатам лингвистической экспертизы видеозаписи, где пенсионерка прогоняла своих родственников, было выявлено, что эти слова ею были произнесены под влиянием Ильгиза Г.

Ильгиз. Г продолжает заявлять о своей невиновности, хотя про 10 миллионов рублей вырученных с продажи дома погибшей не особо распространяется. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

«Я НЕ ПРЕСТУПНИК, Я НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- Я правду говорю, я не преступник, я нормальный человек. Я вырос в семье порядочных людей. Мне уже за 60 лет, работал в области здравоохранения, - громко заявил Ильгиз Г. во время одного из судебных заседаний.

- Ты криком ничего не добьешься, - пытался урезонить мужчину его адвокат.

Более спокойно вела себя на процессе дочь подсудимого Дина. По ее словам, в доме состоятельной пенсионерки она бывала частенько. Приезжала навещать отца и помогала в уборке и в уходе за пожилой женщиной.

- Один-два раза в месяц приезжала к отцу в гости. Я привозила продукты и помогала им с бытовыми вопросами. Никто из родственников не навещал Лидию и в этот момент рядом оказался мой отец. Даже бывали моменты, когда она говорила, что помощи от родных нет. Она нуждалась во всем, и мой папа предоставлял ей все это, - пояснила девушка.

В июне 2021 года ей стало известно, что дом пенсионерки был переоформлен на отца и продан за 10 миллионов рублей. Из них один миллион был переведен матери девушки. Эти деньги нужны были для покупки жилья. Однако после ареста отца, дочь вернула 860 тысяч рублей, остальное успела потратить.

Дочь Ильгиза Г. хоть и прячет лицо от камер, но открыто заявляет, что ее отец невиновен. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

По словам Дины, узнав о пожаре, она была сильно шокирована. Девушка не верит в виновность отца и не знает, кто бы мог совершить этот поджог.

- Это ужас какой-то. Я думаю, родным и близким Лидии было выгодно подставить моего отца. Потому что все наследство перешло бы ему. Я узнала, что в день пожара, ее внучка ездила узнавать по поводу недвижимости, - рассказала девушка. - На момент пожара отец был в доме, в соседней комнате. Но тогда я подумала, что мой отец сгорел.