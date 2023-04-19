2 июня 2023 года в Казани пройдет Турнир по волейболу на Кубок «Комсомольской правды»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волейбол традиционно является одним из самых популярных и массовых видов спорта в республике. «Комсомольская правда» в Казани совместно с Федерацией волейбола Республики Татарстан приглашает компании на Турнир по волейболу на Кубок «Комсомольской правды» среди корпоративных команд, в составе которых допускается участие женщин.

Предлагаем вам принять участие в спортивной акции «Комсомолки». От вас - волейбольная команда участников. От «Комсомолки» - аренда спортивного зала, предоставление профессиональных судей, медицинское сопровождение турнира, призы за первые три места.

Место проведения: Спортивный комплекс «Олимпиец»

Адрес: Россия, Казань, Республика Татарстан, Горьковское шоссе, 160

Дата: 2 июня 2023 года. Время: 11.00 - 17.00

Подробности по тел.: 8 (843) 528-20-30, +7 903-313-27-41.