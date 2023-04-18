Пострадали четыре девочки: в Марий Эл задержан подозреваемый в педофилии житель Казани

В ближайшее время суд изберет для мужчины меру пресечения Фото: принтскрин видео.

В Марий Эл задержали подозреваемого в педофилии. Мужчина находился в розыске с июля 2021 года. Задержанным оказался 59-летний житель Казани.

Инцидент произошел 8 июля 2021 года на улице Мира в городе Волжске у одного из подъездов многоквартирного дома. Неизвестный мужчина подъехал на велосипеде к четырем несовершеннолетним девочкам и совершил в отношении них действия сексуального характера. Следователи возбудили уголовное дело.

После этого случая жители города боялись выпускать детей одних на улицу, а пострадавшие девочки еще долго не могли прийти в себя. Некоторым из них понадобилась помощь психологов.

В СМИ публиковали фотографию предполагаемого злоумышленника, которого запечатлела камера видеонаблюдения. В соцсетях распространяли ориентировки. И вот, наконец, стражам порядка удалось найти и задержать подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших. В ближайшее время суд изберет для мужчины меру пресечения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Ранее мы сообщали о воспитательнице, которая пойдет под суд в Татарстане за избиение девочки в детском саду. Женщина не менее восьми раз ударила малышку по лицу и спине. Девочка плакала, но педагога это не останавливало.

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