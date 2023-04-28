В Чувашии с 10 апреля введен запрет на приготовления пищи на открытом огне, в том числе и на углях в непредназначенных для этого местах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии с 10 апреля введен запрет на сжигание сухой травы и мусора, приготовления пищи на открытом огне, в том числе и на углях в не предназначенных для этого местах.

Связано это с тем, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Рассказываем, где можно пожарить шашлыки в Чебоксарах на майские праздники и при этом не получить штраф.

Места для шашлыков в Чебоксарах в 2023 году

Зона отдыха forest Парк

Комплекс расположен в черте города, в парковой зоне. Здесь есть не только мангальные зоны, но и волейбольная площадка и качели. За дополнительную плату гости могут также поиграть в лазертаг и пройти квест.

Стоимость аренды беседок вместимостью от 15 до 25 человек начинается от 600 рублей за час. За эти деньги вы можете бесплатно пользоваться шампурами, решетками, чайником и спортивным инвентарем.

Усадьба «Жемчужная»

Усадьба находится в 26 километрах от Чебоксар. На территории есть беседка с мягкими сиденьями, столом до 15 человек и современной мангальной печью. При желании можно воспользоваться услугами шашлычника.

Те, кто захочет остаться на подольше, могут поселиться в гостевых домиках. Здесь также для отдыха предусмотрены открытый бассейн, баня, спа-зона, велопрогулки, скандинавская ходьба, пляжный футбол и волейбол.

Беседки в «Деревушке»

Тихое укромное местечко в глубине «Лакреевского леса». Отличное место для отдыха с детьми. На территории оборудованы игровая и танцевальная площадки, проводятся квесты и мероприятия для юных гостей. Можно поиграть в пейнтбол.

Здесь можно найти беседки вместимостью от 15 до 40 человек. Стоимость аренды — от 550 рублей за час. Шампуры, решетки, чайник предоставляются без дополнительной доплаты.

Центр активного отдыха «ЧеПарк»

Также находится на территории парка «Лакреевский лес». Аренда начинается от 500 рублей в час. За эту плату можно также получить решетки для мяса, набор шампуров, жидкость для розжига, угли, дрова и котелок. При желании можно воспользоваться услугами повара.

Пока жарятся шашлыки, гости могут поиграть в пейнтбол, лазертаг, пострелять в тире, попрыгать на батуте, покорить веревочный городок и скалодром, а также устроить фото-сессию.

Шашлычное местечко «Новоюжный»

Здесь можно арендовать теплые беседки от 255 рублей в час. В каждой из них есть мангал, где можно пожарить шашлыки.

На территории также можно снять гостиничные номера, поиграть в бильярд, спеть в караоке и потанцевать, посетить сауну или хамам. Местечко работает круглосуточно и без выходных.

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