Топ-10 советов о том, как продлить жизнь собаки от казанского кинолога Марии Титовой

Собака – это первое животное, одомашненное человеком. Фото: Оксана ЗУЙКО

Собака – это первое животное, одомашненное человеком. Это самый преданный и верный друг и спутник людей. О том, как ухаживать за ними, можно ли их наказывать и чем кормить «Комсомолке» рассказала казанский кинолог, специалист по поведению собак Мария Титова.

Перед тем, как заводить собаку каждый человек должен осознавать, что это огромная ответственность. За ней требуется особый уход, с ней нужно играть и гулять. По словам Марии Титовой, при выборе породы стоит обратить внимание на темперамент ее представителей, есть ли возможность держать их в квартире или все же лучше во дворе частного дома, а также сможете ли вы удовлетворить все потребности этого питомца. Немаловажным фактором является и состояние его здоровья. Это нужно для понимания, какие сложности могут возникнуть в дальнейшем.

Чаще всего люди допускают ошибки в воспитании и выборе амуниции (здесь набор предметов для собак - Ред.). В первом случае речь идет о соблюдении теории доминирования, которая никак не относится к отношениям между собакой и человеком.

- Часто в воспитании применяют крики, ругань и физическое наказание. Все это недопустимо. Также нельзя использовать аверсивную амуницию (применяется для коррекции поведения): удавки, строгие ошейники или с электрошокером, - пояснила Мария Титова.

Проявление агрессии по отношению к собаке приводят к разрушению связи между человеком и питомцем, болезням нервной системы у последнего, затруднениям в обучении, а также его деструктивному поведению на фоне стресса. Чтобы не происходило подобных недопониманий, нужно быть понятным владельцем, не использующим физическое и психологическое насилие. То есть необходимо относится к питомцу с любовью и пониманием.

Нередки случаи, когда собаки нападают на прохожих. По мнению казанского кинолога, здесь чаще всего провокаторами выступают сами люди. Однако в редких случаях причиной может стать болезнь животного или его психологическое нарушение.

- Собака мирное существо и всегда очень много раз предупредит, чтобы избежать конфликта. Ее тело показывает разнообразные сигналы, указывающие на ее намерения в моменте. Решить эту проблему поможет просвещение людей о том, как понимать собаку и не причинять ей вред, - отметила Титова.

Собаки видят любое изменение человеческого поведения. Но они не нападают, потому что человек боится. Они читают людей по сигналам тела, а если испугавшийся человек показывает сигналы угрозы, собака будет защищаться.

Собаки видят любое изменение человеческого поведения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, собаки могут испытать чувства фрустрации, радости, гнева, любви и грусти. Однако завидовать они не умеют, так как эти чувства присущи только человеку. Для того, чтобы они испытали это, им нужна причинно-следственная связь, но у собак не существует в головном мозге специального отдела, отвечающего за это. При этом они понимают отдельные слова или предложения, но только при условии, что ранее были обучены.

Собакам нельзя есть сладкое, грибы и манную кашу

Насчет рациона питания собаки Мария Титова считает, что тут нужен индивидуальный подход с расчетом ветеринарного диетолога. И опять же в зависимости от состояния здоровья и активности питомца.

Общий список запретных продуктов для всех собак:

- Шоколад;

- Алкоголь;

- Острые, копченные, маринованные, приправленные, соленые блюда, колбасы;

- Сладкое;

- Продукты из дрожжевого теста;

- Кофе и чай;

- Рыбьи, куриные, трубчатые кости;

- Сырая речная рыба;

- Косточки от фруктов и гранат;

- Виноград, изюм, смородина;

- Лук и чеснок;

- Персики, хурма, сливы;

- Авокадо;

- Капуста, брокколи;

- Цитрусовые, киви, ананасы;

- Сырая капуста;

- Грибы;

- Орехи;

- Каши из кукурузы, пшеницы, манной, перловой;

- Щавель, ревень, шпинат.

Помимо этого, во время трапезы к собаки не стоит подходить. Таким поведением человек будет мешать ей приему пищи.

- А кому понравится, когда мешают во время еды. Так и собаке хочется покушать в тишине и спокойствии. Это одна из важных ее потребностей и она должна быть соблюдена. Прием пищи - сложный процесс, в ходе которого задействован почти весь организм. Собака, испытывающая стресс, в случае невозможности поесть в нормальной обстановке, часто имеет хронические заболевания ЖКТ, а также проблемы поведения, - рассказала кинолог.

По словам кинолога не существует вражды между собакой и кошкой. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Почему же собаки не дружат с кошками? По словам специалиста, это миф. Она привела в качестве примера своего пса, который ладит с уличными котами. То, как относится собака к кошкам, зависит от того, как ее приучали к ним.

Топ-10 советов для продления жизни собаке

1. Кастрируйте собаку, если есть показания к этому.

Продолжительность жизни зависит от трех факторов: генетика, окружающая среда и уход. При этом долголетие жизни городских собак выше. И, конечно, жизнь домашних куда длиннее, чем бездомных.

Кастрированные собаки, как правило, живут дольше. Это ограждает их от множества проблем со здоровьем. Например, стерилизация питомца перед его первой течкой снижает риск рака молочной железы примерно на 90%. А кобелей кастрация профилактирует от рака простаты.

2. Наблюдайте за собакой.

Собака - это шерстяной ребенок. Ей нужен присмотр, чтобы вовремя предупредить опасность или помочь в трудной ситуации. Поэтому наблюдение за собакой - важно.

Их жизнь полна рисков. Они могут случайно заразиться на прогулке от других собак или бездомных животных. И это не говоря об опасности автомобилей на дорогах, случайного проглатывания инородного предмета и пищевых отравлений.

- Следите и не оставляйте собаку надолго одну, это поможет ей прожить долгую и интересную жизнь, - объяснила Мария Титова.

3. Выбирайте качественное питание.

Все люди знают поговорку: «Ты есть то, что ты ешь!». Это можно отнести и к домашним собакам.

К сожалению, некоторые хозяева не задумываются о правильном питании и дают неподходящую пищу, перекармливают своих питомцев.

Нет понятия «идеальный корм» или «идеальная натуралка». Есть понятие: «Мы сходили на консультацию к ветеринарному диетологу и он в соответствии с нашими анализами составил рацион».

4. Не забывайте об эмоциональной поддержке.

Любовь - это то, что собаки всегда дарят нам, но не всегда получают ее в ответ. Поэтому старайтесь проводить время с собакой качественно, учитывайте ее потребности и желания. Так, она будет испытывать меньше стресса, ведь общение с любимым человеком ну просто необходимо.

5. Создайте для собаки комфортные условия.

Постарайтесь сделать так, чтобы у собаки было безопасное и удобное место для сна. Создайте обстановку, в которой она сможет достаточно двигаться и правильно питаться. Поддерживайте спокойную и дружелюбную атмосферу в семье.

6. Пусть у собаки будут любимые игрушки.

И щенку, и пожилой собаке важно проявлять свою индивидуальность. Некоторыми вещами они могут увлекаться часами. И хорошие игрушки - отличный вариант. Игры обогащают жизнь этих питомцев, помогают им чувствовать себя увлеченным и любимым.

7. Регулярно вакцинируйте.

Люди хотят, чтобы собака прожила как можно дольше. Но, к сожалению, одной из частых причин ранней смерти любимого питомца становится отсутствие профилактики его здоровья. Как и люди, собаки стареют. По мере взросления у них могут развиваться проблемы со здоровьем. Их не всегда видно, но их можно избежать.

- Вовремя вакцинируйте, регулярно проходите чек-ап - один раз в полгода. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Все это поможет вашей собаке прожить более долгую и здоровую жизнь, - посоветовала казанский кинолог.

8. Следите за гигиеной собаки.

Гигиенические процедуры - это необходимо. Они нужны не только для того, чтобы собака выглядела чистой и ухоженной. Гигиена напрямую влияет на ее здоровье. Чем качественнее уход за зубами, ушами, глазами, когтями и шерстью животного, тем меньше у него шансов заболеть или получить травму

9. Поддерживайте режима дня.

Собаки - энергичные питомцы, но это не означает, что они должны весь день скакать по дому или по человеку. Всем собакам нужен распорядок дня: сон и отдых, фазы активности и питания.

10. Общение с другими собаками.

Общение с сородичами - важная составляющая в жизни собаки. Это одна из их видотипичных потребностей, она обогащает интеллектуально, эмоционально и физически.