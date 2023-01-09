Из-за аномальных морозов в Чувашии без электричества остались более 1,5 тысячи человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чувашии установилась аномально-холодная погода. По прогнозам синоптиков, в республике ожидаются морозы до -36 градусов, однако жители и вовсе зафиксировали температуру - 40 градусов и ниже. Рассказываем, как резкое похолодание повлияло на привычную жизнь местного населения.

Школьники Чебоксар перешли на дистанционное обучение

В связи с аномальными морозами занятия в большинстве образовательных организациях Чебоксар будут проводиться в дистанционном формате. Такое решение принял глава города Евгений Кадышев. Так, в одной школе столицы Чувашии учебный процесс начался с 9 января, а в остальных он стартует с 11 числа.

Напомним, занятия в школах для начальных классах отменяются при -25 градусах, с 5 по 9 классы - при 26-29 градусах мороза; для старшеклассников - при -30 градусах.

Батареи на максимум

Коммунальщики заранее повысили температуру теплоносителя до максимума. Батареи в домах Чувашии стали еще горячее. Круглосуточно дежурят аварийно-восстановительные бригады, рассказал глава Новочебоксарска Дмитрий Пулатов.

ГУ МЧС по Чувашии предупреждает, что из-за сильных морозов возрастает риск бытовых пожаров из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей, электрического и газового оборудования. Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность при отоплении своих домов и квартир.

Автоинспекторы помогают на дорогах

Во время сильных морозов автоинспекторы стараются помочь водителям, попавшим в непредвиденную ситуацию на дороге. Например, 6 января, сотрудники ДПС помогли водителю, у которого было спущено колесо. Детей пересадили согреться в служебный автомобиль, а сами оперативно помогли провести замену. Кроме того, 7 января автоинспекторы помогали заводить заглохшие на морозе машины.

Госавтоинспекция Чувашии советует заранее перед выездом подготовить автомобиль, прогреть его. Они также рекомендуют воздержаться от поездок без необходимости, в особенности на дальние расстояния. В случае проблем на дороге обратиться можно по короткому номеру 102.

1,5 тысячи человек остались без электроэнергии

В субботу, 7 января, из-за аномальных морозов в Чувашии без электроэнергии остались 1591 человек, 763 дома и 3 социально-значимых объекта. В настоящий момент подача электричества во всех населенных пунктах республики восстановлена, сообщает пресс-служба местного ГКЧС.

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