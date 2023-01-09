По прогнозам морозы пойдут на спад 11 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первая рабочая неделя в Марий Эл после праздников началась с аномальных морозов до -35 градусов. Рассказываем, как повлияла непогода на повседневную жизнь местного населения.

Когда стоит ждать потепления в Марий Эл?

По прогнозам Гидрометцентра России, 9 января в республике ожидаются морозы до -29 градусов, а ночью и вовсе до -35 градусов. Во вторник, 10 января, в дневное время температура воздуха составит -27 градусов, ночью - 28 градусов холода. Аномальные морозы пойдут на спад 11 января. В течение суток температура будет держаться в районе -14 градусов. Могут выпасть осадки в виде небольшого кратковременного снега.

Из-за аномальных морозов в Марий Эл продлили каникулы для школьников

В связи с прогнозируемыми на ближайшие дни морозами управление образования Йошкар-Олы приняло решение продлить каникулы в школах до 10 числа. Первым учебным днем в 2023 году станет 11 января.

В управлении также напоминают, что не рекомендуется посещать образовательные организации с 1 по 4 классы - при -25 градусах; c 5 по 8 классы - при -28 градусах; с 9 по 11 классы - при - 30 градусах.

Отменены уличные мероприятия зимнего фестиваля "Марийская зима детям"

Из-за резкого похолодания также были отменены уличные мероприятия фестиваля "Марийская зима детям". Фестиваль решили продлить посещением выставок, экспозиций и экскурсий. Так, 9 января с 10.00 до 16.00 в Музее истории Йошкар-Олы можно будет посетить постоянную экспозицию "Город Царевококшайск: от крепости до уездного центра", выставку "Одежда как прежде" и экскурсию по экспозициям и выставкам. В это же время по заявкам пройдет мероприятие "Колядки, колядки, собрались ребятки".

Автоинспекторы оказывают помощь водителям

В условиях аномального холода в Марий Эл автоинспекторы оказывают помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации. Например, 6 января в дежурную часть обратился водитель иномарки. У него на одной из федеральных трасс пробило колесо, инструментов для устранения поломки не было. На место оперативно выехал ближайший экипаж ДПС, который помог мужчине, и тот смог продолжить путь.

В субботу, 7 января, из-за низких температур у мужчины дала сбой электронная система на грузовом автомобиле. Ехать дальше он не мог. Тогда сотрудники ДПС помогли мужчине и вызвали эвакуатор для фуры.

Госавтоинспекция Марий Эл просит водителей убедиться в исправности транспортных средств перед выездом, а в пути контролировать скоростной режим и избегать опасных маневров. В случае возникновения экстренной ситуации в дороге необходимо сообщить об этом по телефонам: 8 (8362) 68-09-70 или 8 (8362) 68-09-71. Информация будет незамедлительно передана ближайшим нарядам дорожно-патрульной службы, которые смогут оказать помощь.

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