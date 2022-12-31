«Справочник абитуриента-2023» от «Комсомольской правды»: ключ к новым возможностям

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Психолог или юрист? Архитектор или ландшафтный дизайнер? Строитель или геолог? Кадастровый инженер или инженер-биотехнолог? Маркетолог или менеджер? Педагог или логист? Как выбрать дело своей жизни, если жизнь одна, а интересных направлений для самореализации - сотни?! А вдруг потом окажется, что выбор был сделан неверно?

Эксперты советуют при выборе учебного заведения и направления обучения прежде всего… успокоиться. Да-да. Перестать паниковать, остановиться, выдохнуть, прислушаться к себе и миру вокруг. События уходящего 2022 года показали, что политическая и экономическая ситуация на планете способна поменяться в считанные дни. И повлечь за собой расстановку новых акцентов и смену векторов движения. Так, оказалось, что наша страна столь остро нуждается в квалифицированных ИТ-специалистах, что государством им были предложены просто фантастические преференции.

В новом «Справочнике абитуриента-2023» от «Комсомольской правды» собраны любопытные факты об интересных, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, профессиях и возможностях, которые открываются перед теми, кто сделает выбор в их пользу. Так, на рынке вакансий сейчас очень востребованы графические дизайнеры, менеджеры маркетплейсов и копирайтеры. Плюс таких специальностей состоит в том, что и освоить их можно дистанционно, и в дальнейшем работать в удаленном формате.

На страницах путеводителя справочно представлена актуальная информация о проведении Единого государственного экзамена: графики (основной и досрочный периоды, резервные дни), временные регламенты, а еще список предметов, которые можно взять с собой на испытания. Ведь где-то это будет всего лишь простая линейка без справочной информации, а где-то разрешается приносить с собой компьютерную технику и аудиогарнитуру.

Также будущим абитуриентам пригодятся сведения о минимальных проходных баллах в некоторых учебных заведениях, количестве в них бюджетных мест и качестве не только обучения, но и студенческой жизни в целом. Ведь учиться должно быть обязательно интересно и увлекательно. Поможет определиться с выбором вуза и информация о наличии у учебного заведения общежития и возможности реализации добровольческих начинаний.

Заслуживает отдельного внимания раздел справочника, где студенты от первого лица рассказывают, почему они приняли решение поступить в конкретный вуз, как проходило их обучение. А также что помогло понять: они не просто сделали правильный выбор и получили нужную профессию, а фактически нашли дело всей своей жизни. Причем полученные в процессе обучения знания помогли им не просто развиваться и строить успешную карьеру в выбранной отрасли, но и приносить реальную научную и экономическую пользу.

В «Справочнике абитуриента» выпускники-2023 и их родители смогут почерпнуть как общую информацию, касающуюся особенностей приемной кампании-2023, так и конкретные данные о наиболее востребованных на рынке труда специальностях, которые можно получить в колледжах и вузах столицы Татарстана:

Казанском федеральном университете;

Институте геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского федерального университета;

Институте психологии и образования Казанского федерального университета;

Казанском государственном архитектурно-строительном университете;

Казанском национальном исследовательском технологическом университете;

Университете управления ТИСБИ;

Казанском педагогическом колледже;

Школе иностранных языков Speak English.