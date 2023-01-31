Пожизненное содержание и отдых в санатории: что получат судьи Конституционного суда Татарстана после его упразднения

Вместо Конституционного суда в Татарстане хотят создать Конституционную палату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно законопроекту, разработанному депутатами Госсовета Татарстана, полномочия всех судей Конституционного суда (КС) республики прекращаются 31 декабря 2022 года. При этом, за ними сохраняются материальное и социальное обеспечение. О том, какую лепту внес ведущий региональный орган конституционного контроля, что теперь станет с его судьями, и что будет дальше расскажем в нашей статье.

Напомним, что КС Татарстана был образован в 2000 году для контроля за соблюдением конституции республики. Орган проверял нормативно-правовые акты местной власти, а также рассматривал жалобы граждан в случаях, когда, по их мнению, нарушались конституционные права.

К слову, КС состоял из 6 судей - председателя, заместителя председателя и 4 членов суда, которые избирались Госсоветом Татарстана раз в 10 лет. Однако 31 декабря 2022 полномочия всех судей прекращены навсегда.

Почему упразднили Конституционный суд Татарстана

Согласно решению, принятому на 36 заседании парламента республики, КС Татарстана упраздняется, то есть прекращает свое существование, на основании федерального закона «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы».

Кроме того, в соответствии с данным законом, будут также ликвидированы суды еще в 5 субъектах России в срок до 1 января 2023 года.

– Начиная с 2023 года рассматривать конституционные судебные споры, которые возникли на территории Татарстана будут в Конституционном суде России, расположенном в Санкт-Петербурге, - еще в октябре отметил председатель комитета Госсовета республики по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

Что будет вместо Конституционного суда Татарстана

– После ликвидации КС Татарстана предварительно будет создана Конституционная палата при Госсовете республики, правда, полномочий судебного органа у нее не будет, - объяснил спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин.

Стоит отметить, что главным отличием Конституционной палаты от КС предположительно станет то, что ее решения будут носить лишь рекомендательный характер.

Итоги работы Конституционного суда Татарстана

По данным с официального сайта суда, с 2001 по 2021 года здесь вынесли 324 определения и 100 постановлений.

Если же говорить о каких-либо резонансных делах, то за 22 года существования КС их замечено не было.

Что станет с судьями после упразднения КС Татарстана

Что ж, бывшие судьи КС в накладе не останутся, ведь в соответствии с указом президента Татарстана Рустама Минниханова, отставные служители Фемиды ежемесячно будут получать пожизненное содержание в размере своих окладов, а также с учетом занимаемых должностей, наличия ученой степени, квалификационного класса, почетного звания и за выслугу лет. То есть сумма должна в итоге выйти, причем на каждого, явно выше среднего заработка в Казани.

Но, как и везде тут также есть свои нюансы. На основании п.9 «Порядка предоставления гарантий судьям Конституционного суда Татарстана, пребывающим в запасе» - право на получение ежемесячного пожизненного содержания будет сохранено в случаях, если:

1. Отставной судья занимается научной, педагогической, литературной или иной творческой деятельностью;

2. Работает на государственной или муниципальной службе, в профсоюзных и общественных организациях, а также медиатором или судебным примирителем;

3. Работает в качестве помощника депутата/сенатора России или ее субъекта, а также в случаях, когда отставной судья состоит в должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

Кстати, помимо всего этого, бывшим судьям КС Татарстана раз в год будет положено санаторно-курортное лечение и проезд – все это оплачивается из бюджета республики.

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