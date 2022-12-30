С 31 декабря по 8 января общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня. Фото: Муниципальное предприятие "Троллейбусный транспорт"
В новогодние праздники 2023 общественный транспорт в Йошкар-Оле будет работать по измененному режиму. Рассказываем, как расписание движения троллейбусов с 31 декабря по 8 января.
С 31 декабря по 8 января общественный транспорт города будет курсировать по расписанию выходного дня. Выезжать первые троллейбусы будут в 5:00, а последние будут заезжать в 22:00.
Пункт продажи "Рынок"
31 декабря - с 8:00 до 15:45;
1 и 7 января - нерабочие дни;
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января - с 9.00 до 17.45.
Остановка МП "ТТ"
1 января - нерабочий день;
Со 2 по 13 января - с 9:00 до 17:46 в режиме работы киоска. Обед с 13:00 до 13:30.
Остановка "Олимп"
31 декабря - с 7:00 до 15:45;
1 и 7 января - нерабочие дни;
2 января - с 9:00 до 15:45;
С 3 по 6 января - с 9:00 до 17:45;
9 января - с 7:00 до 17:45.
Остановка "ДК имени Ленина"
31 декабря - с 7:00 до 15:45;
1 и 7 января - нерабочие дни;
2 января - с 9:00 до 15:45;
С 3 по 6 января - с 9:00 до 17:45;
9 января - с 7:00 до 17:45.
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