С 31 декабря по 8 января общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня. Фото: Муниципальное предприятие "Троллейбусный транспорт"

В новогодние праздники 2023 общественный транспорт в Йошкар-Оле будет работать по измененному режиму. Рассказываем, как расписание движения троллейбусов с 31 декабря по 8 января.

Расписание движения троллейбусов в Йошкар-Оле в новогодние праздники 2023

С 31 декабря по 8 января общественный транспорт города будет курсировать по расписанию выходного дня. Выезжать первые троллейбусы будут в 5:00, а последние будут заезжать в 22:00.

Режим работы пунктов продажи проездных билетов в новогодние праздники в Йошкар-Оле

Пункт продажи "Рынок"

31 декабря - с 8:00 до 15:45;

1 и 7 января - нерабочие дни;

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января - с 9.00 до 17.45.

Остановка МП "ТТ"

1 января - нерабочий день;

Со 2 по 13 января - с 9:00 до 17:46 в режиме работы киоска. Обед с 13:00 до 13:30.

Остановка "Олимп"

31 декабря - с 7:00 до 15:45;

1 и 7 января - нерабочие дни;

2 января - с 9:00 до 15:45;

С 3 по 6 января - с 9:00 до 17:45;

9 января - с 7:00 до 17:45.

Остановка "ДК имени Ленина"

31 декабря - с 7:00 до 15:45;

1 и 7 января - нерабочие дни;

2 января - с 9:00 до 15:45;

С 3 по 6 января - с 9:00 до 17:45;

9 января - с 7:00 до 17:45.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодняя ночь 2023 в Йошкар-Оле: куда сходить 31 декабря, какая погода будет, программа мероприятий

Стала известна программа новогодней ночи 2023 в Йошкар-Оле (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram