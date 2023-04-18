Оставила после себя гниющий труп собаки: В Казани женщина сняла дом и поселила туда бездомных животных

После того, как женщина заселилась, соседи стали слышать вой и лай. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Месяц назад хозяин частного дома в казанском поселке Аракчино сдал жилье в аренду некой Анне, которая заверила, что собирается жить там одна. Действительно, соседи не замечали, чтобы она водила кого-нибудь в гости. Вот только вскоре из дома стали доноситься вой и лай. Соседи начали видеть Анну в сопровождении целой стаи собак. По их словам, на вид они были вроде бы дружелюбными, но изрядно оголодавшими.

Они считают, что Анна сняла дом для того, чтобы открыть в нем приют для бездомных собак, но при этом не заботилась о них и, видимо, специально морила голодом.

- С виду вроде приличная женщина, одета хорошо. Не понимаю, зачем ей это было нужно? Специально снять дом, приютить собак и отправить их на голодную смерть. Может быть, она просто мстит бездомным животным? - высказалась соседка Татьяна.

Спустя время Анна съехала из дома и лай собак прекратился. Когда хозяин вернулся проверить жилье, то впал в шоковое состояние. В доме были оставлены груды мусора, а также гниющий труп собаки. Мужчина тут же вызвал участкового полиции.

- Никакого приюта там не было. Гражданка просто сняла дом и поселилась в нем вместе с животными, - пояснил корреспонденту «КП-Казань» участковый.

Он также добавил, что планируется произвести вскрытие собаки, чтобы установить причину ее смерти. По ее результатам будет решаться вопрос об отказе или возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. Напомним, за это может грозить до пяти лет лишения свободы. Местонахождение самой Анны пока неизвестно, как и ее настоящие мотивы.

КОММЕНТАРИЙ ЗООЗАЩИТНИКА

- Открыть официальный приют не так-то просто. Сначала нужно зарегистрироваться в качестве юридического лица, затем найти помещение, приобрести необходимое оборудование, питание, медицинские препараты для животных и еще целый список организационных моментов, - прокомментировала «КП-Казань» ситуацию зоозащитник Екатерина.

Также, по ее мнению, в случае с происшествием в Аракчино, речь может идти как о нелегальном приюте, так и о том, что женщина просто арендовала дом для себя и на время приютила в нем бездомных собак. Но итог в любом случае печальный. Женщина съехала и оставила после себя не только мусор, но и гниющий труп собаки.

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