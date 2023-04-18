В кругу единомышленников: инженеру АО «Транснефть – Прикамье» Альберту Минееву была вручена благодарность Президента Российской Федерации

На днях в Казанском Кремле инженеру АО «Транснефть – Прикамье» Альберту Минееву была вручена благодарность Президента Российской Федерации. Высокая награда стала признанием его заслуг за активное многолетнее развитие наставнического движения, ярким примером этой работы стала успешная подготовка участника, представлявшего Россию на европейском чемпионате профессионального мастерства. Система наставничества, широко применяемая в трубопроводной отрасли, позволила специалисту взять новый горизонт и применить свой опыт на международном уровне.

ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – В ТРЕНЕРЫ

По итогам чемпионата российская команда заняла первое место, взяв рекордное количество медалей. Одну из серебряных наград получил подопечный трубопроводчика Егор Соболев – на тот момент студент технологического университета.

Серьезная подготовка под чутким руководством Альберта Минеева позволила Егору успешно выступить в направлении «Инженерный дизайн CAD». На чемпионатах в этой компетенции соревнуются профессионалы инженерно-компьютерной графики систем автоматизированного проектирования. Проще говоря, создают инженерные проекты с помощью вычислительной техники и программного обеспечения. Выполненное конкурсное задание - это чертежи, схемы, 3D-модели различного оборудования и технических устройств. Как отмечает трубопроводчик, стать «серебряным» чемпионом его ученику помогли собранность, целеустремленность и готовность упорно работать на результат.

Путь успешного тренера начался для Альберта Минеева с побед на конкурсах профмастерства в качестве участника и победителя. Еще будучи студентом Казанского национального исследовательского технологического университета, получил золотую медаль EuroSkills-2018. Позже, уже исполнив свою мечту – став работником АО «Транснефть – Прикамье», – принял почетную грамоту за эту победу из рук Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Сегодня чемпион уже сам готовит победителей, зная все нюансы тренировок и секреты победных выступлений на международном уровне.

Как признается тренер победителя, когда пытаешься что-то объяснить ученику, начинаешь разбираться в этом еще лучше. Поэтому процесс полезен и наставнику, и подопечному. Плюс расширяются общеинженерные знания и растет уровень технической грамотности. Непосредственно с оборудованием работа Альберта Минеева не связана, однако в процессе подготовки тренировочных заданий для участников приходится изучать, например, как работают насос, задвижки, как они устроены механически. Из чего и складывается общий уровень технической грамотности, и в каждодневной работе инженера систем обнаружения утечек это здорово помогает.

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ – В БАЗОВОЙ НАСТРОЙКЕ

Участие в чемпионатах трубопроводчик считает своим хобби и дополнительным вектором развития. Несомненно, сил и времени приходится отдавать довольно много. Помогает в этом не только сменный график работы, но и атмосфера в коллективе «Транснефть – Прикамье» - дочернем обществе компании «Транснефть», отмечающей в этом году свое 30-летие.

- У нас каждый чем-то увлечен помимо работы. Например, в моем отделе трудится титулованный борец. Считаю, среда, в которой находишься, очень влияет. На работе меня окружают позитивные, целеустремленные, увлеченные люди. Мы делимся успехами, во всем поддерживаем друг друга. В целом это позволяет позитивно смотреть на жизнь, и несмотря на ответственную профессию, находить силы и время для хобби и саморазвития. И, конечно, во всем меня поддерживает супруга, - говорит Альберт Минеев.

Нащупывать точки роста, успешно участвуя в различных конкурсах, – привычная практика, возможность ежедневно расти над собой и достигать поставленных целей. Эти настройки, пожалуй, являются базовыми для каждого работника трубопроводной отрасли, ведь процесс совершенствования и непрерывного роста начинается, прежде всего, с отдельно взятого работника, его желания развиваться и не останавливаться на достигнутых результатах. Если работа – то максимальная концентрация на результате, если хобби – то для лучшей версии себя, в том числе, и в профессии. А личностный рост сотрудника – гарант непрерывного развития стратегически важной нефтепроводной отрасли в целом.