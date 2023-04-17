Так ли нужны пятерки школьникам: дети против родителей

За пятерку по любому предмету, выставленную в приложении «Я - школьник», ученику начисляют 200 МБ. Создатели сервиса Центр цифровой трансформации РТ и Tele2 уверены, что трафик станет неплохим стимулом постараться на отлично. Кому пятерки важнее, детям или родителям, и что может стать действительно мощным мотиватором для хороших оценок? Вечно актуальную тему корреспондент «Комсомольской правды» обсудила с татарстанцами. На чьей стороне окажетесь вы в споре поколений? Читаем и делимся мнениями.

АЛЬБЕРТ И ВАСИЯ VS САИД И СОФИЯ

Знакомьтесь с героями. У Альберта и Васии Закировых двое детей: восьмиклассник Саид и второклашка София. Закировы старшие в школьные годы учились только на четверки и пятерки. Опираясь на свой опыт, они уверены: отличные оценки в учебе - залог будущих достижений.

Альберт Закиров, папа:

«Отличная учеба - это показатель успеха, как в спорте, чем чаще и чем выше оценки ты будешь получать, тем больше у тебя шансов победить на крупных соревнованиях. Если ребенок учится на отлично, у него повышается самооценка, появляются лидерские качества. Хорошие знания, полученные в школе, - это прочный фундамент, на его основе можно будет правильно выбрать профессию и построить в дальнейшем хорошую карьеру».

Василя Закирова, мама:

«Ребенок добивается отличных успехов в учебе благодаря умению и навыкам распределять свое время, исполнительности, обязательности, развитому самоконтролю и вниманию. Получая пятерки в школе, дети очень рано усваивают, что в жизни всё дается не просто так: для хорошей оценки и нужного результата надо много и усердно работать. Также они приучаются не сдаваться при возникновении трудностей и неудач».

Закировы старшие уверены, четверки и тройки - это индикаторы пробелов в знаниях, которые нужно восполнить, и это точно не причина для ссор. Если что-то в материале урока не понятно, разбирают вместе, так ребенок не будет бояться ошибаться и просить совета.

София Закирова, ученица 2 класса:

«Я люблю получать пятерки. Люблю, когда меня хвалят и ставят в пример. Мне нравится, когда родители гордятся мною и хвалят, я их стараюсь не подводить».

Саид Закиров, ученик 8 класса:

«Я считаю, что не стоит гнаться за пятерками, это лишь оценка, которая никак не связана с моим уровнем знаний. Лучше сосредоточиться на конкретных предметах и подтянуть их. На получение хорошей оценки влияет лишь мое жгучее желание стать лучше других, быть на голову выше. В этом довольно часто помогает интернет, для моих работ недостаточно одной сухой информации или дат в учебниках. Например, для доклада по истории я взял из интернета море увлекательной информации и фактов. Чем больше багаж знаний, тем увереннее себя чувствуешь, и это помогает учиться на отлично».

АЛИНА НЕ VS ТАМЕРЛАН И ЛИЛИАНА, НО ЕСТЬ НЮАНС

У Алины Гималтдиновой тоже двое детей: Тамерлан в четвертом классе, Лилиана во втором. Известный в Татарстане блогер Алина Гималтдинова (missrisovski) росла в педагогической династии, мама не требовала от нее быть отличницей, а пробуждала азарт и жажду знаний. В результате, по словам Алины, она стала «настоящим ботаном», по собственному желанию посещала все факультативы и дополнительные занятия.

Алина Гималтдинова, мама:

«Основная задача похода в школу - это получение качественных знаний, чтобы ребенку было интересно и была мотивация эти знания применять. Самый мой любимый пример, когда у сына все решения задач были верными, цифры сошлись, а в итоге по математике поставили четверку, потому что написал неаккуратно. Я за золотую, здоровую середину. Принес четверку - хорошо, не понял - спроси учителя или скажи об этом мне, я подскажу, но уроки за детей делать не буду. Нет нацеленности на пятерки, но по факту получается эффективно: старший - отличник, младшая - пятерки и четверки, и процесс идет сам по себе достаточно спокойно».

Тамерлан, ученик 4 класса:

«Для меня важно только то, как я понимаю материал. Меня ничего не мотивирует на учебу, предмет либо нравится, либо нет. Тройки или четверка - это учитель оценивает, насколько много или эффективно ты работал на уроке».

Лилиана, ученица 2 класса:

«Оценки не важны, важны знания, но вознаграждение бы все же не помешало. Было бы здорово услышать от родителей, что, например, если ты заканчиваешь четверть или год на четверки и пятерки, то мы подарим какие-то подарки хорошие».

ПЕРВЫЙ В ТАТАРСТАНЕ И РОССИИ, И ОЧЕНЬ ПЕДАГОГИЧНЫЙ

Платить или дарить подарки за оценки учителя считают непедагогичным, поэтому проект по поощрению за отличную учебу снабжает школьников ценными цифровыми ресурсами - мегабайтами. В день ребята могут получить до 1600 МБ. Трафик легко использовать для игры, развлечений или учебы.

Дмитрий Савенков, руководитель казанского филиала Tele2:

«Иногда для отличной оценки школьникам нужно приложить чуть больше усилий, и мы надеемся, что проект «Мегабайты за оценки» станет для ребят хорошей мотивацией и весомым доводом «за». Для участия необходимо быть абонентом Tele2 и пользователем приложения «Я - школьник», на регистрацию в проекте уходит буквально минута. И уже не следующий день, если пятерки появляются в электронном журнале, пополняется и баланс трафика».

В Центре цифровой трансформации РТ отмечают, что хоть татарстанские школьники и привыкли уже к разнообразным цифровым экспериментам, но и в этот включились охотно, а значит можно говорить о его перспективности и успешном развитии.

Булат Габдрахманов, начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики Центра цифровой трансформации:

«Татарстан традиционно находится в числе лидеров в сфере развития и внедрения новых цифровых решений в России, поэтому не удивительно, что наиболее яркие проекты, в том числе наш совместный эксперимент с Tele2, первыми реализуются у нас. «Мегабайты за оценки» решает интересные цифровые задачи, прост для пользователей и действительно полезен. Практически во всех школах Татарстана обучение включает тестирования и дополнительные уроки на платформах онлайн-образования, а это требует большого объема трафика».

Сейчас дополнительные мегабайты за оценки получают уже более 5,5 тысячи школьников Татарстана. За два месяца они уже обменяли отличные отметки на 29 ТБ мобильного интернета Tele2. Присоединиться к сервису и получать трафик за пятерки можно в любой момент, но важно это сделать сейчас, пока оценки можно заработать на каждом уроке, а не только на выпускных испытаниях.

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